FUJIFILM India Introduces Advance Imaging and Healthcare IT Solutions to Support India’s Preventive Healthcare Ambition

  • Created On:  30 Jan 2026 8:32 PM IST
FUJIFILM India Introduces Advance Imaging and Healthcare IT Solutions to Support India’s Preventive Healthcare Ambition
  • FUJIFILM India, at IRIA 2026, unveiled a comprehensive diagnostic portfolio spanning the FCT iStream CT platform, FFDM Sophinity digital mammography, FDR Smart X Essential digital radiography, and HCIT Fenix healthcare IT solutions.
  • The new launches are designed to help radiology departments manage rising imaging volumes, workforce constraints, and diagnostic complexity
  • With this launch, FUJIFILM India reinforces its long-term commitment to quality-driven innovation and strengthening India’s healthcare infrastructure.


FUJIFILM India IRIA 2026Advanced diagnostic imaging solutionsAI-enabled radiology workflowWomen’s health imaging technologyHealthcare IT and FENIX platform
