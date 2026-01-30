FUJIFILM India Introduces Advance Imaging and Healthcare IT Solutions to Support India’s Preventive Healthcare Ambition
- FUJIFILM India, at IRIA 2026, unveiled a comprehensive diagnostic portfolio spanning the FCT iStream CT platform, FFDM Sophinity digital mammography, FDR Smart X Essential digital radiography, and HCIT Fenix healthcare IT solutions.
- The new launches are designed to help radiology departments manage rising imaging volumes, workforce constraints, and diagnostic complexity
- With this launch, FUJIFILM India reinforces its long-term commitment to quality-driven innovation and strengthening India’s healthcare infrastructure.
