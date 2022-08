67th Wolf777News Filmfare Awards 2022: Check Out The Complete Winners List…

The last night was gala one as the most-awaited 67th Wolf777news Filmfare Awards 2022 were held in a grandeur way at the Jio World Convention Centre in Mumbai. Most of the Bollywood celebrities made their presence and turned the event into a glamorous one with their designer outfits!



Kriti Sanon's Mimi and Vicky Kaushal's Sardar Uddham movies bagged most of the awards and stole the attention too.

We are here with the complete list of winners… Take a look!

Best Film

• Sardar Udham

• Rashmi Rocket

• Shershaah - Winner

• Ramprasad Ki Tehrvi

Best Director

• Akarsh Khurana (Rashmi Rocket)

• Kabir Khan (83)

• Seema Pahwa (Ramprasad Ki Tehrvi)

• Shoojit Sircar (Sardar Udham)

• Vishnuvardhan (Shershaah) - Winner

Best Actor in a Leading Role

• Dhanush (Atrangi Re)

• Ranveer Singh (83) - Winner

• Vicky Kaushal (Sardar Udham)

• Sidharth Malhotra (Shershaah)

Best Actress in a Leading Role

• Kangana Ranaut (Thalaivii)

• Kiara Advani (Shershaah)

• Parineeti Chopra (Sandeep Aur Pinky Faraar)

• Taapsee Pannu (Rashmi Rocket)

• Kriti Sanon (Mimi) - Winner

• Vidya Balan (Sherni)

Best Actress in a Supporting Role

• Kirti Kulhari (The Girl on the Train)

• Neena Gupta (Sandeep Aur Pinky Faraar)

• Sai Tamhankar (Mimi) - Winner

• Konkona Sen Sharma (Ramprasad Ki Tehrvi)

• Meghna Malik (Saina)

Best Actor in a Supporting Role

• Abhishek Banerjee (Rashmi Rocket)

• Manav Kaul (Saina)

• Paran Bandhopadhyay (Bob Biswas)

• Raj Arjun (Thalaivii)

• Pankaj Tripathi (83)

• Pankaj Tripathi (Mimi) - Winner

Best Playback Singer (Male)

• Arijit Singh (Lehra Do - 83)

• Arijit Singh (Rait Zara Si - Atrangi Re)

• B Praak (Mann Bharryaa - Shershaah) - Winner

• Devenderpal Singh (Lakeeran - Haseen Dillruba)

• Zubin Nautiyal (Raataan Lambiyan - Shershaah)

Best Playback Singer (Female)

• Asees Kaur (Lakeeran - Haseen Dillruba)

• Neha Kakkar (Matlabi Yariyan - the Girl on the Train)

• Shreya Ghoshal (Param Sundari - Mimi)

• Priya Saraiya (Kalle Kalle - Chandigarh Kare Aashiqui)

• Shreya Ghoshal (Chaka Chak - Atrangi Re)

• Asees Kaur (Raataan Lambiyan - Shershaah) - Winner

Best Music Album

• A R Rahman (Atrangi Re),

• A R Rahman (Mimi),

• Amaal Mallik (Saina),

• Amit Trivedi (Haseen Dillruba),

• Sachin-Jigar (Chandigarh Kare Aashiqui),

• Tanishk Bagchi – Shershaah - Winner

• B Praak, Jaani, Jasleen Royal

• Javed-Mohsin

• Vikram Montrose (Shershaah)

Best Lyrics

• Irshad Kamil (Rait Zara Si - Atrangi Re)

• Jaani (Mann Bharryaa 2.0 - Shershaah)

• Kausar Munir (Lehra Do - 83) - Winner

• Kshitij Patwardhan (Phisal Jaa Tu - Haseen Dillruba)

• Manoj Muntashir (Parinda - Saina)

• Tanishk Bagchi (Raataan Lambiyan - Shershaah)

Critics' Awards -Best Film (Critics')

• Ramprasad Ki Tehrvi (Seema Pahwa)

• Sandeep Aur Pinky Farar (Dibakar Banerjee )

• Sardar Udham (Shoojit Sircar), Sherni (Amit Masurkar) - Winner

Best Actor (Critics')

• Abhishek Bachchan (Bob Biswas)

• Pratik Gandhi (Bhavai)

• Ranveer Singh (83)

• Vicky Kaushal (Sardar Udham) - Winner

• Vikrant Massey (Haseen Dillruba)

Best Actress (Critics') :

Supriya Pathak (Ramprasad Ki Tehrvi)

Taapsee Pannu (Haseen Dillruba)

Vidya Balan (Sherni) - Winner

Best Costume - Veera Kapur Ee (Sardar Udham)

Best Editing - A Sreekar Prasad (Shershaah)

Best Production Design - Mansi Dhruv Mehta and Dmitrii Malich (Sardar Udham)

Best Sound Design - Dipankar Chaki and Nihar Ranjan Samal (Sardar Udham)

Best VFX - Superb/bojp Main Road Post Ny Vfxwaala Edit Fx Studios (Sardar Udham)

Lifetime Achievement Award - Subhash Ghai

Best Action - Stefan Richter and Suniel Rodrigues (Shershaah)

Best Background Score - Shantanu Moitra (Sardar Udham)

Best Choreography - Vijay Ganguly (Chaka Chak, Atrangi Re)

Best Cinematography - Avik Mukhopadhyay (Sardar Udham)

Congratulations to all the winners…