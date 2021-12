HBD Salman Khan: Popular Dialogues Of This Bajrangi Bhaijaan Actor

Bollywood's ace actor and 'Bhaijaan' of all the Bollywood fans, Salman Khan is celebrating his 56th birthday today and turned a year older. He cut the cake along with his niece Ayat at midnight and treated all his fans too. He is all fine now after the snake bite incident! He is receiving birthday wishes from all corners of the cine world.

On this special occasion, we have jotted down the best dialogues of his movies… Take a look!

Movie: Maine Pyaar Kia (1989)

• "Dosti Ka Ek Oosul Hai Madam… No Sorry, No Thank You"

• "Dosti Ki Hai… Nibhani Toh Padegi"

Hum Aapke Hai Kon (1994)



• "Log kehte hai khoobsurat ladkiyan jab jhoot bolti hain, toh aur bhi khoobsurat lagti hain"

• "Jab Hum Aapse Kuch Poochna Chahe Toh Aap Humein Rokti Hain… Aur Jab Chup Ho Jayen Toh Tokti Hain"

Andaaz Apna Apna (1994)

"Saala, Main Bhi Pheku Aur Yeh Bhi Pheku. Circus Ka Retired Bandar Lagta Hai"

Movie: Hum Dil De Chuke Sanam (1999)



• Agar Tum Mujhe Yun Hi Dekhti Rahi … To Tumhe Mujhse Pyar Ho Jayega.

• "Abbe Hool De Raha Hai? Muscle Dekha Hai muscle? Masal Ke Rakh Doonga!"

Tere Naam (2003)



• "Main Request nhi Karta… Ek Hi Baar Bolta Hoon.. Aur Full And Final Ho Jaata Hai"

• "Sari duniya pyar mein padi hui hai… sirf ek mujhe hi haq nahi hai? ki main kisi se pyar kar sakun, koi mujhse pyar kar sake… kyun?"

Movie: Garv: Pride and Honor (2004)



• "Main maut ko takiya, aur kafan ko chaadar banakar odhta hun"

• "Ayanda Mardo Ki Baarat Lootne.. Hijdo Ki Toli Kabhi Mat Bhejna"

Mujse Shaadi Karogi (2004)



"Badtameez. Chaddar Ki Kameez, Lohe Ka Pajama, Bandar Tera Mama, Arre Billi Teri Mausi, Kutta Tera Yaar, Aam Ka Achaar..Aaja Mere Yaar"

Salame-E-Ishq (2007)



"Har Cheez Karo Limit Ke Andar… Lekin Pyar Limit Ke Bhahut Baahar"

Movie: Wanted (2009)

• "Ek Baar Jo Maine Commitment Kar Di Toh Mai apne aap Ki bhi nhi Sunta."

• "Tu Ladki Ke Peeche Bhagega, Ladki Paise Ke Peeche Bhagegi… Tu Paise Ke Peeche Bhagega, Ladki Tere Peeche Bhagegi"

Movie: Bodyguard (2011)



"Mujhpe ek ehsaan karna, mujhpe koi ehsaan mat karna"

Movie: Ready (2011)



"Zindagi mein teen cheeje kabhi underestimate mat karna I,Me, aur Myself"

Movie: Dabangg 2 (2012)

• "Hum Yaha k Robinhood Pandey hai, Robinhood Pandey...Swagat Nahi Karoge Aap Hamara?"

• "Hum Tum Mein Itne Ched Karenge Ki Confuse Ho Jaoge Ki Saans Kaha Se Lein aur Paaden kaha se"

• "Swagat Nahi Karoge App Hamara"

Movie: Kick (2014)



• "Mere Baare Me Itna Mat Sochna… Dil Me Aata Hun Samajh Me Nahi"

• "Aap devil k peeche, devil aapke peeche...too much fun"

Movie: Jai Ho (2014)



"Aam aadmi sota hua sher hai, ungli mat kar. Jaag gaya toh cheer phaad dega"

Movie: Bharat (2019)



"Jitne safed baal mere sar aur dhaadi mein hai, usse kahi jyada rangeen meri zindagi rahi hai"

Movie: Race 3 (2018)



"Yeh race zindagi ki race hai, kisi ki zindagi le kar hi khatam hogi"

Movie: Sultan (2016)

"Koi Tumhe Tab Tak Nahi Hara Sakta, Jab Tak Tum Khud Se Na Haar Jao"

Movie: Tiger Zinda Hai (2017)



"Shikaar toh sab karte hai, lekin tiger se behtar shikaar koi nahi karta."

Movie: Tubelight (2017)



"Yakeen ek tubelight ki tarah hota hai, der se jalta hai, lekin jab jalta hai toh full light kar deta hai"

Bajrangi Bhaijaan (2015)



"Hum Bajrangbali Ke Bhakt Hain… Mar Jayenge Lekin Jhooth Nahi Bolenge"

Sultan (2016)



• "Kismat Aaj Agar Mujhe Harane Meinlag Jate Hai Toh Aaj Ye Sultan Ali Khan Apni Kismat Khud Likhega"

• "Koi Tumhe Tab Tak Nahi Hara Sakta.. Jab Tak Tum Khud Se Na Haar Jao"

• "Shahrukh Ka Mazaak Mat Udaao, Manne Bahut Pasand Hai, Jab Woh Ladki Ke Aankh Mein Aankh Daal Ke Dekhe Hai Na Toh Andhi Ladki Bhi Paat Jaave Hai"

Antim: The Final Truth (2021)



• "Tu Pune Ka naya Bhai hai, main pahle se Hindustan ka bhai hoon"

• "Meri bhi paidaish Maharashtra ki hi hai, par main teri tarah gunda nahi bana. Main bana gunde da baap, Policewaalaa"

Happy Birthday Salman Khan