HBD Shah Rukh Khan: Popular Dialogues Of This 'Baazigar' Actor Which Are Unforgettable

Today is a special day for all the fans of Bollywood's ace actor Shah Rukh Khan as he is celebrating his 55th birthday! He craved a niche with all his hard work and is still entertaining the audience being in the industry for more than 3 decades. On this special day, he is receiving birthday love from all corners of Bollywood and from his fans too. Be it Twitter, Instagram or any other social media page, all of them are filled with SRK hash tags.

On this special day, we Hans India have listed out the popular dialogues of Shah Rukh Khan from his classic movies… Take a look!

Movie Name: Baazigar

"Kabhi kabhi kuch jeetne ke liye kuch haarna bhi padta hai. Aur haar kar jeetne waale ko baazigar kehte hai."

Movie Name: Dilwale Dulhania Le Jayenge

"Raj, agar woh tumse pyaar karti hai to woh ek baar palat ke dekhegi… Palat, palat".

"Bade bade deshon mein aaisi choti choti baatein... hoti rehti hai".

"Agar tum galat raaste par chaloge ... toh ho sakta hai shuruvat mein tumhe bahut kamyabi mile, bahut khushiya mile ... magar anth mein tumhari haar hogi ... aur agar sahi raaste par chaloge ... toh bhale hi shuruvat mein tumhe kadam kadam par thokarein mile, musibaton ka samna karna pade, pareshani ho ... magar anth mein hamesha jeet hogi".

Movie Name: Don

"Kuch kaam aaise hote hai jin mein fayda yah nuksaan nahi dekha jaata... bus unhe karna zaroori hota hai".

Movie Name: Don 2

"Mujhe andhera pasand hai... tumhare aane waale kal ki yaad dilata hai".

"Isse pehle ki Don ka dushman apni pehli chaal chale... Don apni agli chaal chal chuka hota hai".

Movie Name: Dil Tho Pagal Hai

"Kya tumne kabhi bhi , ek din ke liye bhi, ek pal ke liye bhi, mujhse pyaar kiya tha?"

"Kehdo ki tumhe nahi lagta ki hum dono ek doosre ke liye bane hai... kehdo ki jab main tumse door jata hoon, tum mujhe palat kar nahi dekhti... kehdo ki jab main tumhe choota hoon, tumhe kuch nahi hota... kehdo ki is waqt tum meri baahon mein nahi aana chahti ... ek baar meri aankhon mein dekho aur aakhri baar kehdo ki tum mujhse pyar nahi karti".

Movie Name: Om Shanti Om

"Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai, ki har zarre ne mujhe tumse milane ki koshish ki hai. Kehte hain agar kisi cheez ko dil se chaaho, toh poori kainat tumhein usse milane ki koshish mein lag jaati hai."

"Kehte hain agar kisi cheez ko dil se chaho... to puri kainaat usse tumse milane ki koshish mein lag jaati hai".

Movie Name: Kal Ho Na Ho

"Main tumhe zindagi bhar pyar karoonga aur marte dam tak pyar karoonga, aur uske baad bhi."

Movie Name: Dil Se

"Sabse zyada pasand mujhe yeh doori hai, kyun ki agar ye doori na ho, toh tumhare kareeb aane ka bahana na mile."

Movie Name: Kuch Kuch Hota Hai

"Pyaar dosti hai... Agar woh meri sabse achi dost nahi ban sakti toh main usse kabhi pyaar kar hi nahi sakta. Kyunki dosti bina toh pyaar hota hi nahi."

Movie Name: Veer Zaara

"Sachhi mohabbat zindagi mein sirf ek baar hoti hai aur jab hoti hai toh koi bhagwan ya khuda usse nakamyab nahi hone deta."

Movie Name: Mohabattein

"Mohabbat bhi zindagi ki tarah hoti hai. Har mod asaan nahi hota, har mod par khushi nahi hoti. Par jab hum zindagi ka saath nahi chhodte, phir mohabbat ka saath kyun chhodein?"

"Duniya mein kitni hai nafratein ... phir bhi dilon mein hai chahatein ... mar bhi jaaye pyar waale ... mitt bhi jaaye yaar waale ... zinda rehti unki mohabbatein".

Movie Name: Jab Tak Hai Jaan

"Teri aankhon ki namkeen mastiyaan, teri hansii ki beparwah gustaakhiyaan, teri zulfon ki lehraati angdaaiyaan… nahin bhoolunga main, jab tak".

"Baarishon mein bedhadak tere nachne se... baat baat pe bewajah tere roothne se... choti choti teri bachkani badmashiyon se... mohabbat karoonga main... jab tak hai jaan, jab tak hai jaan".

"Yadhaash bhi kitni ajeeb cheez hoti hai... kis cheez ko poori zindagi bhoolne ki koshish karo, woh bhoolti nahi... kabhi ek choti si cheez yaad karne ki koshish karo, toh yaad nahi aati".

"Zindagi toh har roz jaan leti hai... bomb toh sirf ek baar lega".

Movie Name: Devdas

"Babuji ne kaha gaon chhod do... sab ne kaha Paro ko chhod do... Paro ne kaha sharab chhod do... aaj tumne keh diya haweli chhod do... ek din aayega jab woh kahenge, duniya hi chhod do".

"Kaun kambakht bardaasht karne ko peeta hai... hum toh peete hai ki yahan par baith sake, tumhe dekh sake, tumhe bardaasht kar sake".

Movie Name: Kabhie Khushi Kabhie Ghum

"Oh ji jhappiyan tak te theek hai ... par pappiyan bhi marte rhende hai mainu".

"Dosti ke alava bhi kuch rishtey hote hai... kuch rishtey joh hum samajhte nahi ... kuch rishtey joh hum samajhna nahi chahte... kuch rishtey jinka koi naam nahi hota, sirf ehsaas hota hai... kuch rishtey jinki koi deewar nahi hoti, sarhad nahi hoti... aaise rishtey joh dil ke rishtey hote hai, pyar ke rishtey hote hai, mohabbat ke rishtey hote hai".

"Zindagi mein agar kuch banna ho, kuch haasil karna ho, kuch jeetna ho... toh hamesha dil ki suno... aur agar dil bhi koi jawab na de toh aankhen band karke apni maa aur papa ka naam lo... phir dekhna har manzil paar kar jaoge, har mushkil aasaan ho jayegi... jeet tumhari hogi, sirf tumhari".

Movie Name: Baazigar

Movie Name: Chennai Express

"Don't underestimate the power of a common man".

Movie Name: Darr

"I love you KKKKK... Kiran"

Movie Name: Happy New Year

"Roti ke bina insaan chaar hafte jee sakta hai, pani ke bina chaar din aur hawa ke bina shayad chaar minute... lekin umeed ke bina insaan chaar second bhi nahi jee sakta hai".

Movie Name: Dilwale

"Dil toh har kisi ke paas hota hai... lekin sab dilwale nahi hote".

Movie Name: Ra One

"Hasogi toh jeet jaogi, rohogi toh dil dukhaogi... chahe paas raho nah raho, hamesha apne saath paogi".

Movie Name: Ae Dil Hai Mushkil

"Agar baazi ishq ki baazi hai toh joh chahe laga lo... dar kaisa... agar jeet gaye toh kya kehna... agar haare bhi toh baazi maat nahi"

Movie Name: Raees

"Baniye ka dimaag... miya bhai ki daring"

Happy Birthday Shah Rukh Khan… Do continue entertaining us with your amazing screen presence!!!