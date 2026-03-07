  1. Home
Free ayurveda women’s health clinic

  • Created On:  7 March 2026 10:35 AM IST
Bengaluru : Apollo AyurVAID is hosting a dedicated Women’s Health Clinic on Sunday, from 10 am to 5 pm across its HRBR Layout, Arekere and Domlur centres in Bangalore.

The clinic will offer free specialist Ayurveda consultations for women’s health concerns including menstrual disorders, PCOS–PCOD, Thyroid imbalances, Endometriosis, Uterine Fibroids, Fertility challenges, Menopause-related concerns, and stress-induced hormonal imbalances.

With increasing lifestyle pressures, hormonal fluctuations, delayed diagnosis, and rising stress levels affecting women across age groups, the consultations will focus on root-cause assessment and provide personalised Ayurvedic care.

