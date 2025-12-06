Hyderabad police conduct 'Operation Kavach' to strengthen law and order
In a significant move to enhance law and order in Hyderabad, City Police Commissioner Sajjanar has initiated a city-wide operation named 'Operation Kavach', which commenced at midnight on Friday. This unprecedented initiative involves about 5,000 police personnel conducting intensive checks across 150 key areas simultaneously.
The operation sees collaboration between various police departments, including Law and Order, Traffic, Task Force, Armed Reserve, Blue Colts, and patrolling teams.
Commissioner Sajjanar has urged citizens to fully cooperate with the police in this initiative designed to ensure public safety. He encouraged anyone noticing suspicious activity to report it immediately by calling Dial 100.
Additional Commissioner Tafseer Iqbal was actively involved in the operations taking place in Chandrayangutta.