Silver Price in Hyderabad Today: Rates Drop to ₹173 per Gram on 20 November 2025
Silver prices in Hyderabad fell today to ₹173 per gram and ₹1,73,000 per kg. Rates are down compared to yesterday. Check today’s updated silver price and monthly trend.
Silver price in Hyderabad fell today.
The price is ₹173 per gram.
The price is ₹1,73,000 per kg.
Both rates are lower than yesterday.
The drop is ₹3 per gram and ₹3,000 per kg.
Ten grams cost ₹1,730.
One hundred grams cost ₹17,300.
These rates are also lower than yesterday.
Silver has gone up overall this month.
On 1 November, it was ₹1,66,000 per kg.
The highest price was ₹1,83,100 per kg on 14 November.
The lowest was ₹1,63,000 per kg on 5 November.
Traders in Hyderabad say demand is steady.
People can buy physical silver.
People can also trade silver on MCX.
Prices may differ from shop to shop.
Always check the latest rate before buying.