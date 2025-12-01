Chief pontiff of Sri Padarajamutt offers prayers at TTD
Tirumala: HHSri Sri 1008 Sri Sujayanidhi Teertha Swamiji, Peetadhipathi of Sri Sripadaraja Mutt, Mulbagal offered prayers in Sri Vari Temple, Tirumala on Sunday morning.
He was received at the Sacred Fig tree located near Old Annaprasadam Complex as per temple traditional honours (Pedda Maryada). Later, TTD EO Anil Kumar Singhal welcomed the seer, while the archakas took the Pontiff to Bedi Anjaneya Swamy temple with Isthikapal honours.
Temple Dy EO Lokanatham, Peishkar Ramakrishna, Parpatheyadar Bala Subramanyam and others were present.