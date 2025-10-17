Live
Gujarat Cabinet Overhauled, 26 New Ministers Including Rivaba Jadeja Take Charge
Highlights
The BJP-led Gujarat government announced a major cabinet reshuffle with 26 new ministers, including cricketer Ravindra Jadeja’s wife Rivaba Jadeja, following the resignation of the previous cabinet except for CM Bhupendra Patel.
The Gujarat government, led by the BJP, unveiled a revamped cabinet on Friday comprising 26 ministers. Among the new appointees is Rivaba Jadeja, wife of cricketer Ravindra Jadeja, who joined the BJP in 2019.
Other notable ministers joining the cabinet include Swaroopji Thakor, Pravenkumar Mali, Rushikesh Patel, Darshna Waghela, Kunvarji Bavaliya, Arjun Modhwadia, Parshottam Solanki, Jitendra Waghani, Praful Pansheriya, Harsh Sanghvi, and Kanubhai Desai.
The cabinet reshuffle follows the mass resignation of all ministers except CM Bhupendra Patel, allowing the leadership a “strategic reset” ahead of local body elections and the 2027 state assembly polls. CM Patel met the Gujarat Governor on Thursday evening to submit the list of new ministers. The oath-taking ceremony, expected around noon Friday, will be attended by Union Home Minister Amit Shah and BJP National President JP Nadda, with all BJP MLAs asked to remain in Gandhinagar.
This marks the first major reshuffle since Bhupendra Patel assumed office in 2021 after Vijay Rupani.
New Cabinet Ministers List: Bhupendra Rajnikant Patel, Trikam Bijal Chhanga, Swarupji Sardarji Thakor, Pravenkumar Mali, Rushikesh Ganeshbhai Patel, PC Baranda, Darshana M Vaghela, Kantratalal Shivalal Amrutia, Kunwarjibhai Mohanbhai Bavaliya, Rivaba Ravindrasinh Jadeja, Arjunbhai Devabhai Modhwadia, Dr Pradyuman Vaja, Kaushik Kantibhai Vekariya, Parshottambhai O. Solanki, Jitendrabhai Savjibhai Vaghani, Ramanbhai Bhikhabhai Solanki, Kamleshbhai Rameshbhai Patel, Sanjaysinh Rajaysinh Mahida, Rameshbhai Bhurabhai Katara, Manisha Rajivbhai Vakil, Ishwarsinh Thakorbhai Patel, Praful Panseriya, Harsh Sanghvi, Dr Jayrambhai Chemabhai Gamit, Nareshbhai Maganbhai Patel, Kanubhai Mohanlal Desai.
