  1. Home
  2. News
  3. National
News

Silver Price Today in Hyderabad Drops: Latest Rates per Gram and Kg (21 November 2025)

  • Created On:  21 Nov 2025 12:52 PM IST
Silver Price Today in Hyderabad Drops: Latest Rates per Gram and Kg (21 November 2025)
X
Silver prices in Hyderabad have fallen to ₹161 per gram and ₹1,61,000 per kg, down by ₹12 per gram and ₹12,000 per kg from yesterday.

Silver prices have fallen today in Hyderabad. The rate is ₹161 per gram and ₹1,61,000 per kg.

This is a drop of ₹12 per gram and ₹12,000 per kg from yesterday.

Many traders in the city buy and sell silver. They offer good prices. Experts say it is good to stay invested in silver. You can buy physical silver or trade on MCX.

Today’s price drop:

1 gram: -₹12

8 grams: -₹96

10 grams: -₹120

100 grams: -₹1,200

1 kg: -₹12,000

Tags

Silver price today HyderabadHyderabad silver ratesilver rate per gramsilver rate per kgHyderabad silver price dropsilver rate 21 November 2025silver price updateMCX silver pricesilver investment Hyderabadsilver price decrease today

Crime

More

More Update

Trending News

More

Latest News

More

HRDS to make 133 houses for shelling affected families in Poonch: J&K LG

HRDS to make 133 houses for shelling affected families in Poonch: J&K LG

National News

More
Share it
X