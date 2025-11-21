Silver Price Today in Hyderabad Drops: Latest Rates per Gram and Kg (21 November 2025)
Silver prices in Hyderabad have fallen to ₹161 per gram and ₹1,61,000 per kg, down by ₹12 per gram and ₹12,000 per kg from yesterday.
Silver prices have fallen today in Hyderabad. The rate is ₹161 per gram and ₹1,61,000 per kg.
This is a drop of ₹12 per gram and ₹12,000 per kg from yesterday.
Many traders in the city buy and sell silver. They offer good prices. Experts say it is good to stay invested in silver. You can buy physical silver or trade on MCX.
Today’s price drop:
1 gram: -₹12
8 grams: -₹96
10 grams: -₹120
100 grams: -₹1,200
1 kg: -₹12,000