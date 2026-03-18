TG men’s TT team wins bronze at Senior Nationals
Indore: The Telangana men’s table tennis team secured the bronze medal in the 87th UTT Senior National Table Tennis Championships held at Abhay Prashal Stadium in Indore.
Telangana went down 0-3 to eventual champions Petroleum Sports Promotion Board (PSPB) in the semi finals after a 3-1 win over Karnataka in the quarterfinals.
The Telangana team comprised SFR Snehit, Mohammed Ali, Varun Shankar, Swarnendu, Trishul Mehra, coach Somnath Ghosh and manager Chaitanya.
Results: Semifinals: PSPB bt Telangana 3-0 (Payas Jain bt Mohammed Ali 11-9, 9-11, 11-6, 11-7, Manav Thakkar bt Snehit 11-7, 11-7, 7-11, 11-13, 11-4, Harmeet Desai bt Swarnendu 11-7, 8-11, 11-8, 11-6)
Quarterfinals: Telangana bt Karnataka 3-1 (K.J. Aakash bt Swarnendu 11-7, 11-7, 11-9, P. Yeshwanth lost to Snehit 9-11, 3-11, 11-13, Atharva Nawarange lost to Mohammed Ali 11-5, 8-11, 9-11, 4-11, Aakash lost to Snehit 7-11, 11-7, 6-11, 8-11).