Hyderabad: GHMC Becomes Bigger Than Ever: New Map, New Jurisdictions, New Rules
Hyderabad is set for a major expansion as Telangana approves the merger of 27 municipalities with GHMC.
The Telangana Cabinet met under CM Revanth Reddy.
Many important issues were discussed.
Key Decision
The Cabinet approved the merger of 27 municipalities with GHMC.
These areas are inside and around the ORR.
Officials will prepare a detailed report.
Municipalities to Be Merged
Pedda Amberpet
Jalpalli
Shamshabad
Turkayanjil
Manikonda
Narsingi
Adibatla
Thukkuguda
Medchal
Dammaiguda
Nagaram
Pocharam
Ghatkesar
Gundla Pochampally
Thumukunta
Kompally
Dundigal
Bollaram
Tellapur
Ameenpur
Badangpet
Bandlaguda Jagir
Meerpet
Boduppal
Peerzadiguda
Jawahar Nagar
Nizampet