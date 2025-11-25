  1. Home
News

Hyderabad: GHMC Becomes Bigger Than Ever: New Map, New Jurisdictions, New Rules

  • Created On:  25 Nov 2025 5:28 PM IST
Hyderabad is set for a major expansion as Telangana approves the merger of 27 municipalities with GHMC.

The Telangana Cabinet met under CM Revanth Reddy.

Many important issues were discussed.

Key Decision

The Cabinet approved the merger of 27 municipalities with GHMC.

These areas are inside and around the ORR.

Officials will prepare a detailed report.

Municipalities to Be Merged

Pedda Amberpet

Jalpalli

Shamshabad

Turkayanjil

Manikonda

Narsingi

Adibatla

Thukkuguda

Medchal

Dammaiguda

Nagaram

Pocharam

Ghatkesar

Gundla Pochampally

Thumukunta

Kompally

Dundigal

Bollaram

Tellapur

Ameenpur

Badangpet

Bandlaguda Jagir

Meerpet

Boduppal

Peerzadiguda

Jawahar Nagar

Nizampet

