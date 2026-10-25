Fastest cars India as per Market Data 2026
Lamborghini Revuelto

Top Speed: 350 km/h

Price: ₹8.89 crore

Notes: Hybrid V12 supercar; fastest officially listed in India for 2026.

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Top Speed: 355 km/h

Price: ₹8.5 crore

Notes: One of the fastest combustion-only cars; availability depends on model year.

Lamborghini Temerario

Top Speed: 343 km/h

Price: ₹6.00 crore

Ferrari SF90 Stradale

Top Speed: 340 km/h

Price: ₹7.50 crore

Ferrari 296 GTB

Top Speed: 330–340 km/h (varies by source)

Price: ₹5.40 crore

Maserati MC20

Top Speed: 325 km/h

Price: ₹3.65 crore

McLaren Artura Spider

Top Speed: 330 km/h

Price: ₹5.10 crore

Porsche 911 Carrera 4 GTS

Top Speed: 312 km/h

Price: ₹2.76 crore

McLaren GTS

Top Speed: 326 km/h

Price: ₹3.72 crore

Lamborghini Huracan Tecnica
Top Speed: 310 km/h