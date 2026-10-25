Fastest cars India as per Market Data 2026

Top Speed: 350 km/h
Price: ₹8.89 crore
Notes: Hybrid V12 supercar; fastest officially listed in India for 2026.
Top Speed: 355 km/h
Price: ₹8.5 crore
Notes: One of the fastest combustion-only cars; availability depends on model year.
Top Speed: 343 km/h
Price: ₹6.00 crore
Top Speed: 340 km/h
Price: ₹7.50 crore
Top Speed: 330–340 km/h (varies by source)
Price: ₹5.40 crore
Top Speed: 325 km/h
Price: ₹3.65 crore
Top Speed: 330 km/h
Price: ₹5.10 crore
Top Speed: 312 km/h
Price: ₹2.76 crore
Top Speed: 326 km/h
Price: ₹3.72 crore