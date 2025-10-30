Live
- Tanush Kotian leads charge with 4-83 as South Africa A conclude Day 1 for 299/9
- Mohammed Azharuddin to Become Telangana Minister: Oath Ceremony on Friday at Raj Bhavan
- Indian boxers shine at Asian Youth Games with record medal haul
- Hyundai Verna Sedan Car - Pros and Cons
- Executive MBA Revolution: IIMs Lead India's ₹2,090-Crore Management Education Boom
- McDonald’s Opens Its Largest Global Capability Centre in Hyderabad’s HITEC City
- Zoho’s Arattai Nears WhatsApp-Level Privacy: End-to-End Encryption in Final Testing Phase, Confirms Sridhar Vembu
- CM Khandu highlights Arunachal's vast potential driven by natural wealth, craftsmanship
- Teresita — The Cartel Queen of Cocktail Lovers Debuts in Indiranagar
- Bengaluru Police launches ‘e-Accident Report’ feature in BTP ASTraM app for easy filing of minor accident complaints
Heavy Rain Disrupts Train Services in Telangana: SCR Cancels and Reschedules Trains
Highlights
South Central Railway (SCR) cancels and reschedules several trains due to heavy rain and waterlogging at Dornakal, Warangal, and Kazipet. Passengers are advised to check updates before travel.
Heavy rain and waterlogging at Dornakal, Warangal, and Kazipet have caused train problems, said the South Central Railway (SCR).
Trains Cancelled (October 31)
17409 Adilabad – H.S. Nanded
17410 H.S. Nanded – Adilabad
Partly Cancelled Train
17033 Bhadrachalam Road – Balharshah between Bhadrachalam Road and Kazipet.
Rescheduled Trains (October 30)
12755 Kakinada Port – Bhavnagar Terminus
17405 Visakhapatnam – Secunderabad
Tirupati – Adilabad Express
Passengers should check train updates before they travel, SCR said.
Next Story