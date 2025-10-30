  • Menu
Heavy Rain Disrupts Train Services in Telangana: SCR Cancels and Reschedules Trains

South Central Railway (SCR) cancels and reschedules several trains due to heavy rain and waterlogging at Dornakal, Warangal, and Kazipet. Passengers are advised to check updates before travel.

Heavy rain and waterlogging at Dornakal, Warangal, and Kazipet have caused train problems, said the South Central Railway (SCR).

Trains Cancelled (October 31)

17409 Adilabad – H.S. Nanded

17410 H.S. Nanded – Adilabad

Partly Cancelled Train

17033 Bhadrachalam Road – Balharshah between Bhadrachalam Road and Kazipet.

Rescheduled Trains (October 30)

12755 Kakinada Port – Bhavnagar Terminus

17405 Visakhapatnam – Secunderabad

Tirupati – Adilabad Express

Passengers should check train updates before they travel, SCR said.

