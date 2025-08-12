  • Menu
Heavy Rain Forecast in Telangana Districts

The Meteorological Centre has issued a warning of heavy rainfall across several districts in Telangana today.

The Meteorological Centre has issued a warning of heavy rainfall across several districts in Telangana today. The affected areas include Kumurambheem Asifabad, Mancherial, Peddapalli, Karimnagar, Warangal, Hanumakonda, Mahabubnagar, Janagama, Mulugu, Jayashankar Bhupalpally, Nalgonda, Suryapet, Khammam, and Bhadradri Kothagudem, prompting yellow alerts to be issued for these regions.

Looking ahead, the Meteorological Centre has also forecasted the likelihood of very heavy rain on Wednesday, with a red alert declared for Yadadri Bhuvanagiri, Mahabubnagar, Hanumakonda, Janagama, and Warangal districts. An orange warning has been issued for Peddapalli, Karimnagar, Jayashankar Bhupalpally, Siddipet, Mulugu, Bhadradri Kothagudem, Medchal Malkajgiri, Ranga Reddy, and Hyderabad, indicating expectations for significant rainfall in these areas. Residents are advised to exercise caution and remain updated on weather developments.

