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KTR Addresses Press Conference in Hyderabad

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BRS Working President KTR Addresses Media in Hyderabad!

Bharat Rashtra Samithi (BRS) Working President K. T. Rama Rao (KTR) addressed a press conference in Hyderabad, Telangana.

The Hans India
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The Hans India

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KTR press conferenceK. T. Rama RaoBRS Working PresidentBRS TelanganaHyderabad political news
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