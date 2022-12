HBD Salman Khan: Popular Dialogues Of This 'Dabangg' Actor From His Blockbuster Movies

Bollywood's ace actor Salman Khan is celebrating his 57th birthday and turned a year older. He is also busy with a handful of movies and is also known as a rocking host of the Bigg Boss Hindi reality show. He showers love on his fans and leave no chance in treating his family members with surprises. On this special day, he is receiving birthday wishes from all corners of the film industry.

Salman Khan is known for his awesome screen presence and wowsome dialogue delivery. Thus we are here with a few popular dialogues of this 'Dabangg' actor… Take a look!

Maine Pyar Kiya:

• "Dosti ka ek usool hai madam — no sorry, no thank you."

• "Dosti Ki Hai… Nibhani Toh Padegi."

Hum Aake Hai Kaun:

"Jab Hum Aapse Kuch Poochna Chahe Toh Aap Humein Rokti Hain… Aur Jab Chup Ho Jayen Toh Tokti Hain…".

Wanted:

"Ek baar maine commitment kardi toh phir mein apne aap ki bhi nahi sunta."

"Suar hamesha group mein shikaar karte hai . . . aur sher akele."

Bodyguard:

Mujhpe ek ehsaan karna, mujhpe koi ehsaan mat karna.

Andaz Apna Apna:

"Abbe Hool De Raha Hai? Muscle dekha hai muscle? Masal ke rakh doonga!"

"Saala, Main Bhi Pheku Aur Yeh Bhi Pheku. Circus Ka Retired Bandar Lagta Hai."

Kick:

"Mere baare mein itna mat sochna. Dil mein aata hoon samajh mein nahi."

"Rishtey ko mazboot hona chahiye . . . majboor nahi".

Saajan:

Kaam hi meri pooja hai aur pooja hi mera kaam hai.

Hum Dil De Chuke Sanam:

"Agar tum mujhe yunhi dekhti rahi toh tumhe mujhse pyaar ho jayega."

Ready:

"Zindagi mein teen cheezein kabhi underestimate nahi karna – I, ME and MYSELF."

Garv:

"Kyun ki bhagwan ek hi waqt har jagah nahi ho sakte na, is liye unhone maa ko banaya hai."

"Main maut ko takiya, aur kafan ko chaadar banakar audhta hoon."

Jai Ho:

"Aam aadmi sota hua sher hai, ungli mat kar, jaag gaya toh cheer phad dega."

Main Aur Mrs Khanna:

"Achche waqt ki ek kharabi hai, achcha waqt khatam ho jaata hai . . . lekin bure waqt ki ek achchai hai, ke woh bhi khatam ho jaata hai."

Baabul:

After every sunset, there's a sunrise. Ek naya din, ek nayi umeed, ek nayi shuruvat.

Lucky: No Time For Love:

"Do Hindustani picturon ki poster deewar pe tangane se koi Hindustani nahi banta . Hindustani woh hota hai joh apna ghar jalakar doosro ko dabishta hai."

Dabangg 2:

"Joh aurat doosri aurat ki izzat na kare, hamari nazar mein woh aurat hi nahi."

"Utna hi maro . . . jitna ki khud bardasht kar sako".

No Entry:

"Haste huye chehre ka gham padhna kitna mushkil hota hai. (No Entry"

Sultan:

"Koi tumhe tab tak nahi hara sakta, jab tak tum khud na haar jao."

"Sapne dekhna achchi baat hai, par kayi baar unke peechhe daudte daudte na apne peechhe choot jaate hai."

Prem Ratan Dhan Paayo:

"Har family mein problem hain, par vo khushnaseeb hain jinki family hai."

Auzaar:

"Is Vardi ki shaan pe jaan dena seekho, imaan bechna nahi."

Suryavanshi:

Agar tere paas nafrat ki taqat hai, toh mere paas ab mohabbat ki shakti hai."

Veer:

"Kamaan se nikla teer, aur zabaan se nikli baat kabhi wapas nahi aati."

Dabangg:

"There is always a first time, always a next time."

Jai Ho:

"Aap thank you mat kahiye. Instead teen logon ki madad ki jiye aap, aur un teeno se kehna ki woh teen aur ki madad karen, duniya badal jayegi."

Tubelight:

"Yakeen ek tubelight ki tarah hota hai, der se jalta hai, lekin jab jalta hai, toh full light kar deta hai."

Har Dil Joh Pyaar Karega:

"Life mein dusron ke liye itna karna, ki kabhi kam na pade."

Tiger Zinda Hain:

"Is duniya ki shuruvat insaaniyat se hui hai . . . aur aaj is duniya ko sirf ek hi mazhab ki zaroorat hai . . . aur woh hai insaaniyat."

Sirf Tum:

"Ghar bada ho ya chota . . . ghar mein rehne waalo ka dil bada hona chahiye."

Har Dil Joh Pyaar Krenga:

"Jinke paas pyar ki daulat ho . . . unhe kabhi gareeb nahi samajhna chahiye."

Tere Naam:

"Main Request nhi Karta… Ek Hi Baar Bolta Hoon.. Aur Full And Final Ho Jaata Hai…"

"Sari duniya pyar mein padi hui hai.. sirf ek mujhe hi haq nahi hai?… ki main kisi se pyar kar sakun, koi mujhse pyar kar sake … kyun?"

Mujse Shaadi Karogi:

"Badtameez. Chaddar Ki Kameez, Lohe Ka Pajama, Bandar Tera Mama, Arre Billi Teri Mausi, Kutta Tera Yaar, Aam Ka Achaar..Aaja Mere Yaar…".

Happy Birthday Salman Khan…