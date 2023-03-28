Dasara: Best Telugu Movie Posters Till Date ?
Natural Star Nani is set to star in an upcoming film titled "Dasara", which is generating a massive buzz in Telugu states.Mainly Movie Posters of...
Natural Star Nani is set to star in an upcoming film titled "Dasara", which is generating a massive buzz in Telugu states.Mainly Movie Posters of dasara Creates Intrest in Movie lovers. also Nani's aggressive marketing campaign has also ensured a decent hype in other regions across the country. Directed by Srikanth Odela, this film marks his debut as a director. check out Dasara Creatie Posters Here.
#DASARA T-R-A-I-L-E-R— Nani (@NameisNani) March 14, 2023
Nee Yavvaa .. 🪓♥️https://t.co/UXWGlnRq6i
March 30th 🔥#EtlayitheGatlayeSuskundham #DasaraTrailer pic.twitter.com/Be8LlJtnMg
Waiting will get tougher :)#DasaraTrailer Tomorrow 🔥🔥🔥#Dasara pic.twitter.com/CR9BOsQX1A— Nani (@NameisNani) March 13, 2023
Jaathara shuru 🔥— Nani (@NameisNani) March 11, 2023
Trailer on 14th March. #DasaraOnMarch30 pic.twitter.com/1keRv4zbmT
🔥/♥️#DasaraOnMarch30 pic.twitter.com/Oekx0vl81c— Nani (@NameisNani) March 18, 2023
10 Days to go ✋🏼🤚🏼🔥#DasaraOnMarch30th pic.twitter.com/Pp1YAzGURL— Nani (@NameisNani) March 20, 2023
Navarathri begins :)— Nani (@NameisNani) March 21, 2023
On the last day #Dasara will arrive 🔥#DasaraOnMarch30th pic.twitter.com/P5syVIqFHK
Wish you all a very happy ugadi ♥️ #HappyUgadi pic.twitter.com/RkKav1Go1D— Nani (@NameisNani) March 22, 2023
They say it's written … 🗡— Nani (@NameisNani) March 23, 2023
7 Days to go 🔥#DasaraOnMarch30th pic.twitter.com/pO7xby8wCh
It will be festive 🤍— Nani (@NameisNani) March 24, 2023
6 days to go 🔥#DasaraOnMarch30th pic.twitter.com/jnkCUxEcGB
BOOKINGS OPEN 🔥https://t.co/PvruUqvXiw#Dasara pic.twitter.com/039EVkrr3A— Nani (@NameisNani) March 24, 2023
Five days to the fire 🔥 #Dasara pic.twitter.com/9nAzKkkPEB— Nani (@NameisNani) March 25, 2023
IMAGE : Dharani— Nani (@NameisNani) March 26, 2023
Reflection : RAGE #Dasara 4 days to go 🔥 pic.twitter.com/gPUnXniWej
3 Days to go # Dasara 🔥 pic.twitter.com/bjhFkv5QYG— Nani (@NameisNani) March 27, 2023
DOUBLE the MADNESS 🔥— Nani (@NameisNani) March 28, 2023
2 Days to go … #Dasara pic.twitter.com/6TUKsubsEj