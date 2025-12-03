  1. Home
  2. Technology
Technology

Free Fire MAX Redeem Codes for 3 December 2025: Get Free Pets, Skins, Diamonds

  • Created On:  3 Dec 2025 11:46 AM IST
Garena Free Fire Max Redemption Codes – August 15, 2025
X

Garena Free Fire Max Redemption Codes – August 15, 2025

Check the latest Garena Free Fire MAX redeem codes for 3 December 2025. Use these active codes to get free pets, emotes, gun skins, Gloo Walls, diamonds, and more. Redeem quickly before they expire.

Garena gives new redeem codes every day. These codes give free items. They make the game easier. New codes are out for 3 December 2025.

Every region has different codes. Players must use the right code for their region. Each code has letters and numbers.

The 3 December 2025 codes give pets, emotes, characters, gun skins, Gloo Walls, diamonds, and bundles. These items help players grow in the game.

Free Fire MAX Codes (3 December 2025)

FFR3GT5YJH76

FFK7XC8P0N3M

FF1V2CB34ERT

FFB2GH3KJL56

FF5B6YUHBVF3

FF7TRD2SQA9F

FF8HG3JK5L0P

FFCMCPSJ99S3

FF9MJ31CXKRG

XZJZE25WEFJJ

FFIC33NTEUKA

ZZZ76NT3PDSH

Events give free items after tasks.

Redeem codes give free items without tasks.

Codes work for a short time.

Use them fast.

Each code works only once.

If you see an error, it means the code is used or expired.

Tags

Free Fire MAX redeem codesFree Fire codes 3 December 2025Garena Free Fire MAX codesFF MAX redeem todayFree Fire December redeem codesFF codes for free itemsFree Fire skins diamonds codesFF MAX new codes 2025
Next Story

Crime

More

Trending News

More

Latest News

More

Hyderabad Airport Chaos: Technical Glitch Cancels 11 Flights, Hundreds Stranded

A major technical glitch at Hyderabad’s RGIA led to the cancellation of 11 flights and left nearly 1,000 passengers stranded.

Hyderabad Airport Chaos: Technical Glitch Cancels 11 Flights, Hundreds Stranded

National News

More
Share it
X