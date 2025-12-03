Free Fire MAX Redeem Codes for 3 December 2025: Get Free Pets, Skins, Diamonds
Check the latest Garena Free Fire MAX redeem codes for 3 December 2025. Use these active codes to get free pets, emotes, gun skins, Gloo Walls, diamonds, and more. Redeem quickly before they expire.
Garena gives new redeem codes every day. These codes give free items. They make the game easier. New codes are out for 3 December 2025.
Every region has different codes. Players must use the right code for their region. Each code has letters and numbers.
The 3 December 2025 codes give pets, emotes, characters, gun skins, Gloo Walls, diamonds, and bundles. These items help players grow in the game.
Free Fire MAX Codes (3 December 2025)
FFR3GT5YJH76
FFK7XC8P0N3M
FF1V2CB34ERT
FFB2GH3KJL56
FF5B6YUHBVF3
FF7TRD2SQA9F
FF8HG3JK5L0P
FFCMCPSJ99S3
FF9MJ31CXKRG
XZJZE25WEFJJ
FFIC33NTEUKA
ZZZ76NT3PDSH
Events give free items after tasks.
Redeem codes give free items without tasks.
Codes work for a short time.
Use them fast.
Each code works only once.
If you see an error, it means the code is used or expired.