  • Menu
Trending :

Live

Home  > News > State > Telangana

Telangana Leaders Return After CPA Conference in Barbados

Telangana Leaders Return After CPA Conference in Barbados
x
Highlights

Hyderabad: Gutta Sukhender Reddy, Chairman of the Telangana State Legislative Council, along with Telangana State Legislative Assembly Speaker Gaddam...

Hyderabad: Gutta Sukhender Reddy, Chairman of the Telangana State Legislative Council, along with Telangana State Legislative Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar, Deputy Chairman Banda Prakash Mudiraj, Legislation Secretary Dr. V. Narasimha Charyulu, and other officials, returned to Hyderabad today after attending the 68th Commonwealth Parliamentary Association (CPA) Conference held in Barbados, North America. The delegation's participation in the conference highlights Telangana's engagement with parliamentary affairs at an international level.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
image
image
image

News

Company

Entertainment

All News

© 2025 Hyderabad Media House Limited/The Hans India. All rights reserved. Powered by hocalwire.com

X
sidekick