Live
- Free Fire MAX Redeem Codes India October 23, 2025 – Get Free In-Game Items
- CM Chandrababu orders vigilant amid heavy rains in Andhra Pradesh
- Telangana Leaders Return After CPA Conference in Barbados
- 1.25 lakh devotees take holy dip in Yamuna on Bhai Dooj in Mathura
- Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 3: ₹17.86 Crore So Far
- MP to continue soft-loan scheme for farmers, augment beds in five tribal-dominated districts
- Australia vs India 2nd ODI Scorecard – Australia Needs 171 Runs to Winwin
- Haryana Seeks CBI Probe Into Death Of Former Punjab DGP Mohammad Mustafa’s Son
- Tensions In INDIA Bloc: Bihar Rift Spills Into Jharkhand As RJD, JMM Trade Allegations
- Dude Movie Box Office Collection Day 6: ₹54 Crore Total, Strong Tamil & Telugu Show
Telangana Leaders Return After CPA Conference in Barbados
Highlights
Hyderabad: Gutta Sukhender Reddy, Chairman of the Telangana State Legislative Council, along with Telangana State Legislative Assembly Speaker Gaddam...
Hyderabad: Gutta Sukhender Reddy, Chairman of the Telangana State Legislative Council, along with Telangana State Legislative Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar, Deputy Chairman Banda Prakash Mudiraj, Legislation Secretary Dr. V. Narasimha Charyulu, and other officials, returned to Hyderabad today after attending the 68th Commonwealth Parliamentary Association (CPA) Conference held in Barbados, North America. The delegation's participation in the conference highlights Telangana's engagement with parliamentary affairs at an international level.
Next Story