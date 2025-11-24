Elaborate arrangements for tomorrow’s Panchami Theertham
Tirupati: TTD has made elaborate arrangements for the convenience of devotees visiting Panchami Theertham to be held on Tuesday (November 25), last day of Karthika Brahmotsavam of Sri Padmavati Ammavaru in Tiruchanoor.
Engineering works such as queue lines, barricades, entry and exit gates to Padmapushkarini, signboards, etc. have been completed.
TTD Security and Surveillance department has made strict security arrangements and 600 security personnel, 200 Scouts and Guides, 200 NCC students, 900 Srivari Sevaks and 1,600 police personnel have been deployed. Around 150 Annaprasadam counters have been set up, 50 at Thollappa Gardens, 15 at SV High School, 45 at Sri Ayappa Swamy (Navajeevan Hospital) Temple, 25 at Pudi Area and 15 at Emergency Annaprasadam counters at Gate 4. Drinking water, snacks, Annaprasadam and buttermilk will be distributed to devotees in queue lines.
284 permanent, temporary and mobile toilets have been set up. Additional sanitation staff have been appointed as required. Medical and paramedical staff, first aid stations at 3 locations, 5 ambulances, and necessary medicines have been made available. Doctors from SWIMS and Ruia Hospitals and Ayurvedic doctors will provide services. Similarly, fire and national disaster management personnel have been made available. Parking has been arranged at Shilparamam, Thanapalli Cross, Market Yard, Ramanaidu Kalyana Mandapam, Pudi Junction, Tiruchanur Dalit Wada. Parkinghas been arranged for dignitaries opposite the Tiruchanur Panchayat Office. 25 LED screens have been installed in TTD temples across the country, including Tiruchanur and Tirupati for viewing the Brahmotsavams. Priests will perform Chakrasnanam at Padmapushkarini at 12.10pm.