HBD Rajinikanth: Popular Dialogues Of This Iconic Actor From His 10 Best Movies

Today is a very special day for all the fans of Thalaivaa Rajinikanth. He is celebrating his 70th birthday today and turned a year older. Well, Rajini means his awesome style and mannerism. He built his fan base with all his hard work and amazing screen presence. Right from his debut movie Apoorva Raagangal to the latest one Annatthhe, he always entertained the audience and thus he is one of the iconic actors of the Indian film industry.

On this special occasion, let us check out the popular dialogues from his all time 10 best movies… Take a look!

1. Narasimha

"Adadhi ante Anukuvuga undali Tomdara padakudadhu

Chaduvu undali Samskaram pokudadhu,

Aadikaram undali Ahamkaram umdakudadhu,

Kramasikshanaundali Baritegimcha kudadhu,

Baya,bathulu undali Bajaru manishila umdakudadhu,

motham midha Aadadhi Aadadhanila undali"

"Athi ga aasa pade magadu

Athiga aavesa pade aadadhi sukhapadinattu charithralo ledhu"

"Na dhari …Raha Dharii"

"Kashtapadande edi raadu; kashtapadakunda ochindi edi undadu"

"Puttukatho vachindi…yennatiki podhu"

2. Arunachalam

"Evaraina manaki sahayam chesthe

thirigi valaki nalugi edhuta kruthagnatha chepadam

telugu vari padhathi".

"Devudu sasishthadu, Arunachalam Patischadu"

3. Basha

"Manchi vaadu modhata kastapadachu…kaani vodipodu

"Chedda vaadu mundhu sukapadachu….kaani vodipothadu".

"Nenu okkasari chepthe vanda sarlu cheppinattu".

"Oka piriki vaditho yudham cheyadam naku Manik Basha ki nachadhu"

4. Baba

"Thelisindhi gorrantha teliyalsindhi Kondantha"

5. Pedarayudu

"Nyayaniki bandham bandhutvam okkate…uppu chesina vaadu bandhuvu, tappu chesina vaadu shatruvu."

6. Muthu

"Dhanam antha nee dhagare unte manasanthi ela untundhi…edho niku kavalasinantha unchukuni migilindhi dhanam chesthe manasanthi thakkuthundhi".

"Puttedhapudu emi thisukuraledu, poyetapudu emi thisukellaru ika dhenikaya nidhi naadhi ana swardham"

7. Shivaji

"Naana pandhulue gumpuga vasthai..SIMHAM single ga vasthundhi"

8. Chandramukhi

"Laka Laka Laka Laka Laka Laka…"

9. Robo

"IP address okate undhi 108.11.0.1".

10. Kabali

"Paatha Cinemaallo laga, bugga meedha maccha, peddha peddha meesaleskoni, lungi kattukoni Villain 'Ey ra Kabali!' angaane parugetthukoni vachhi vongi, 'ayya cheppandi' antaade, alanti Kabali ni anukunnava ra? Haha…! KABALI RA!"

Happy Birthday Rajinikanth… Hope you continue entertaining us with your amazing screen presence!!!