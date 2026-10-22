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HBD Prabhas: Powerful Dialogues From Darling’s 10 Iconic Movies
In Short
Tollywood’s Darling Prabhas turned a year older and is celebrating his 47th birthday today. On this special occasion, all his fans and co-stars are dropping heartfelt birthday wishes on social media.
Tollywood’s Darling Prabhas turned a year older and is celebrating his 47th birthday today. On this special occasion, all his fans and co-stars are dropping heartfelt birthday wishes on social media. Well, all his fans are also eagerly awaiting for the Fauzi glimpse and are also hoping that the makers of Kalki 2898 AD 2 and Spirit will surprise them with new updates.
On the other hand, we Hans India have listed down the powerful dialogues of Darling Prabhas from his 10 best movies. Take a look!
1. Mr. Perfect:
• “Gelavalante longali vongali ante nenu nammanu…Mundu manalo matter undali”.
• “Premante iddariki oke brand coffee nachadam kadu, iddaru kalsi oka manchi coffee thayaru cheskovadam…Neeku gelupu guest lantidi appudapudu mathrame vasthundi, But naku mathram frnd lantidi eppudu naathone untadi…”.
• “Ela ante cheppalekapovachu Entha ante chupinchalekapovachu But e gunde kottukunnantha kalam ninnu premisthune unta…”.
• “Abhiprayalu kalisthene premanukunnanu, but manasulu kuda kalavalani thelsukunnanu…”.
• “Aata lo gelavadam mukyam kadu ra aata ni enjoy cheyadam mukhyam…”.
2. Varsham:
“Shailu kosam padi saalu chastaanu nenu, nuvvu okkasaari chaavagalava..nenu ready nuvvu ready na?”
3. Chatrapathi:
“Vaadupothe veedu, veedupothe nenu, nenu pothe naa amma mogudantu evadaina adhikaaram kosam egabadithe… Appalanaidu.. dadagirikochina, dhouryanjaayinikochina… goondayijaanikochhina, group lu kattadaanikochhinaa... raajakeeyamtho vachinaa, rowdyizam tho vachhina potuko shavam lekkana portuku balavthaayi theeram lo kerataalu erupu rangu poosukoni pothetthuthaay.”
4. Bujjigadu:
• “Tipper lorry velli scooter ni guddhithe ela untado telusa..ala untadi nenu guddhithe…”.
• “Bavunnaavra… Volvo bus laa maanchi dhittangaa unnav… ee bandi chusava…naa chaasi number chussthava..chupinchana…ne taravatha model nenu.. Isuzi engine… rye rye rye horse pwoer ekkuva…”
• “Ila kodithe naraalu kanabadathaayata, itta pattesukunte dorikesthaay, ee naraannitta patti laagithe vanda meetarla thaadosthadi…laageskundhaareti…”.
• “Endi evanna matlaadande..o paata paadande…”.
5. Billa:
“Trust no one, kill anyone, be only one..Asthala vistha baby…”.
6. Mr Perfect:
“Edhagaalante maraali, longaali, vangaali ante nenu nammanu.. manalo matter undaali…”.
7. Rebel:
“Meeru aakalitho vetaade puli ni chusuntaru…aaveshamtho vetaade puli ni chusuntaaru.. nenu rendellu upavaasam tarvatha vetaade Puli ni..daaniki aahaaram ippude fix ayindi…”.
8. Mirchi:
• “Cutout chusi konni konni nammeyaali dude…”.
• “Veelaithe premiddam dude, poyedhemundi…maha aithe thirigi premisthaaru…”.
• “Collar pattukodavam emundra, nenu mee oorochhi ne mede pattukunna… aa oori meedaki ravaalante nuvvu sketch eskoni ravaali…nenu hanger kunna shirt eskonochhestha…”
• “katthi vaadatam modhaledithe naakanna baga evadu vaadaledu… kani chivaraku katthule migulthay.. manushulu migalaru…”.
8. Baahubali - The Beginning:
“Edi maranam.. mana gunde dhairyam kanna shatru balagam peddadi anukodam maranam.. ranarangamlo chaavukanna pirikithanamtho bathikundadam maranam.. mana thallini avamaaninchina neechudu kalledurugaa nilabadi navvuthu chusthunte… vaadi thala nariki amma padhaala kinda paathakunda, vennu chupi paaripovadam maranam… aa maranaanni jayinchadaaniki nenu velthunnanu… naa thallini, naa nelani ye neechudu, nikrushtudu muttukoledani rommu cheelchi, netthuru thaagu cheppadaaniki velthunna… naatho vachedevaru…naatho chachhedevaru…aa maranaanni dhaati naatho bathikedevaru.. Jai mahishmathi…”.
9. Baahubali - The Conclusion:
• “Thappu chesaav Devasena… aadadaani vonti mida cheyyi vesthe narakaalsindi velu kadu..thala…”.
• “Nuvvu naa pakkanundagaa nannu champe magaadinka puttaledu mama”.
10. Saaho:
• “Galli lo six evadaina kodathaadu… kani stadium lo kottevaadike, oka range untadi…”.
• “evaru vaallu.. na fans antha violent gaa unnaru die-hard fans”.
Happy Birthday Prabhas…
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