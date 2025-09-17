Live
Telangana Weather Alert: Rain and Thunderstorms in Hyderabad, Karimnagar, Jangaon and Other Districts
Highlights
IMD warns of light to moderate rain and thunderstorms in Telangana districts including Hyderabad, Kamareddy, Karimnagar, Rangareddy, and more over the next 2–3 hours. Wind speeds may reach up to 61 kmph.
The IMD has issued a rain and thunderstorm alert for Telangana.
Light rain and thunderstorms are expected in Hyderabad, Kamareddy, Kumaram Bheem, Mahabubnagar, Medchal-Malkajgiri, Nagarkurnool, Nalgonda, Sangareddy, Vikarabad. Wind below 40 kmph.
Moderate rain and thunderstorms likely in Jangaon, Karimnagar, Mulugu, Rangareddy, Yadadri-Bhuvanagiri. Wind 41–61 kmph.
People should stay indoors and avoid open areas.
