Coronavirus in Andhra Pradesh: 97 Mandals declared as Red Zones amid an increase in COVID-19 cases

Coronavirus in Andhra Pradesh: The state government has announced that 97 mandals in Andhra Pradesh to be Red Zone areas. The administration has finalised the red zones based on the coronavirus positive cases registered throughout the state till Saturday. With 676 mandals in the state, the district collectors have been instructed to take up each mandal as a unit and apply the central government guidelines at respective zones to implement lockdown.

As per the guidelines, any area will be identified as orange zone if no corona case is registered and if there is no positive case is registered for another 14 days from the date, then the mandal will be declared to be within the green zone. Let's see the areas reported red zones.

Districtwise Red Zone Mandals in Andhra Pradesh

Kurnool (17): Kurnool (Urban), Nandyal, Banaganapalli Rural, Panayam Rural, Atmakur (Urban), Nandikotkur (Urban), Kodumuru, Sirivella, Chagalamarri, Bethamcherla, Gadamela, Gudur (Urban), Orvakal, Avuku, Uyyalawada , Yemmiganur (urban)

Nellore (14): Nellore (Urban), Naidupet (Urban), Vakadu, Tada, Alluru, Indukurpet, Balaayapalle, Bogolu, Buchi Reddipalem, Gudur (Town), Kavali (Urban), Kovur, Ojili, Thotapalligudur

Guntur (12): Guntur (Urban), Narasaraopeta, Macharla (Urban), Achampeta Rural, Mangalagiri (Urban), Ponnuru (Urban), Chebrolu, Dachepalli, Karempudi, Krosuru, Medikonduru, Tadepally (Urban)

West Godavari (9): Eluru (urban), Penugonda rural, Bhimavaram (urban), Tadepalligudem (urban), Akividu, Bhimadole, Undi, Kovvuru (urban), Narasapuram (urban)

Prakasam (9): Ongole (Urban), Chirala (Urban), Karamchedu, Kandukuru (Urban), Gudluru, Kanigiri (Urban), Korisapadu, Markapuram (Urban), Podili

East Godavari (8): Shankhavaram Rural, Kothapeta, Kakinada Rural, Pithapuram (Urban), Rajahmundry (Urban), Addatheegala, Peddapuram (Urban), Raja Mahendravaram Rural

Chittoor (8): Srikalahasti (Urban), Tirupati (Urban), Nagari (Urban), Palamaneru, Renigunta, Nindra, Vadamlalpeta, Yerpedu.

Kadapa (7): Prodhuttur (Urban), Kadapa (Urban), Badvelu (Urban), Pulivendula (Urban), Maidukuru (Urban), Vempalli, Yerraguntla (Urban)

Krishna (5): Vijayawada (Urban), Penamaluru Rural, Jaggaiahpet (Urban), Nuzividu (Urban), Machilipatnam (Urban)

Anantapur (5): Hindupuram (Urban), Anantapur (Urban), Kalyanadurg, Kotha Cheruvu, Setturu.

Visakhapatnam (3): Visakhapatnam (urban), Padmanabham, Narsipatnam (urban).