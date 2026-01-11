Purandara Dasa Aradhana Mahotsavams from Jan 17

Tirumala: Sri Purandara Dasa Aradhana Mahotsavams will be celebrated from January 17 to 19 at Asthana Mandapam in Tirumala under the auspices of TTD’s Dasa Sahitya Project.

As part of the Mahotsavam, Sri Venkateswara Navaratna Sankeertana will be held at 6 pm on January 12 at Kalyanamastu venue on Papavinasanam Road. 300 renowned artists will collectively perform nine devotional songs, composed by Sri Purandara Dasa in praise of Sri Venkateswara.