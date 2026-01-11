  1. Home
  2. News
  3. State
  4. Andhra Pradesh
News

Purandara Dasa Aradhana Mahotsavams from Jan 17

  • Created On:  11 Jan 2026 6:15 AM IST

Tirumala: Sri Purandara Dasa Aradhana Mahotsavams will be celebrated from January 17 to 19 at Asthana Mandapam in Tirumala under the auspices of TTD’s Dasa Sahitya Project.

As part of the Mahotsavam, Sri Venkateswara Navaratna Sankeertana will be held at 6 pm on January 12 at Kalyanamastu venue on Papavinasanam Road. 300 renowned artists will collectively perform nine devotional songs, composed by Sri Purandara Dasa in praise of Sri Venkateswara.

Tags

Purandara Dasa AradhanaTirumalaTTDdevotional musicMahotsavams
Next Story

Crime

More

Trending News

More

Latest News

More

Revenue staff back land re-survey, seek safeguards

APRSA urges govt to ensure adequate time, manpower, technical support and training to ensure it benefits landowners and farmers

Revenue staff back land re-survey, seek safeguards

National News

More
Share it
X