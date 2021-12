HBD Anil Kapoor: Best Dialogues Of This ‘Mr. India’ Actor

Bollywood's iconic actor Anil Kapoor turned a year older and is celebrating his 65th birthday today… On this special day, he is receiving birthday day wishes from all his fans and co-stars too through social media.

OM JAI JAGDISH- 2002

"Pyar toh zindagi hai, ek ehsaas hai… jis mann ko chu jaata hai us mann mein bas jaata hai… hamesha ke liye, zindagi bhar ke liye"

Shootout At Wadala - 2013

• "Do waqt ki roti kamata hoon, panch waqt ki namaaz padhta hoon… isse zyada meri zaroorat nahi, aur mujhe khareedne ki teri aukaad nahi"

• "Tum galat karoge, hum rokenge… tum gunaah karoge, hum thokenge."

• "Saand kitna bhi akela kyun na ho… uski hifazat karne ke liye aaju baju baand zaroor rehte hai."

• "Police ki goli mein itna loha hai, ek baar thokdi na… toh zindagi bhar tere khoon mein iron ki kami nahi hogi"

Trimurti - 1995

• "Is duniya mein kisi bhi cheez ko haasil karne ke liye teen tarike ki power chahiye... money power, political power, muscle power"

• "Aadmi zabaan se kuch kehta hai... dimaag se kuch aur sochta hai ... aur dil kuch aur hi chahta hai"

• "Joh chala gaya usse bhool ja … joh aa raha hai usse pyar kar"

• "Kal shyam aur thi, aaj shyam aur hai … kal thikaane aur the, aaj manzil aur hai"

Hamara Dil Aapke Paas Hai - 2000

"Izzat koi patni ko diya hua koi necklace nahi hai, college mein diya hua koi certificate nahi hai, locker mein chupakar rakhi koi jewellery nahi hai... joh gava dene se chali jaati hai"

Yudh

"Maska hai maska… ekdum jhakaas!"

Race 2

• "Upar waale ne tumhe aage aur peeche bahut kuch diya hai… lekin upar kuch nahi diya hai"

• "A for apple, B for be quiet… nahi toh C for chata"

• "Sabar ka phal meetha hota hai, aur usse bhi zyada meetha hota hai… sabere ka phal"

• "Main anar kha raha hu to aap mujhe anari to nahi samajh rahe"

Meri Jung

• "Shatranj ke mohre wahi ha, magar baazi palat chuki hai"

• "Mujhe tumhari maut nahi, zindagi chahiye"

• "Jab gareeb ka dil roh uthta ha, toh apne hosh kho beheta ha"

Karma

"Aashiq se bada sust janwar maine aaj tak zindagi mein nahi dekha"

Mr. India

"Aaj tak tum log baimaani aur zulm ka bazaar garam karte rah, magar ab tumhare zulm aur paap ke pyale chalak uthe ha, ab tumhare ek ek jurm ka hisaab liya jayega"

Welcome Back

• "Aapki sharafat ke chakkar mein main kayde mein hoon… varna ab tak mere khud ke do char Al-Qaiday hote"

• "Jab baat ek shareef aadmi ki izzat ki aati hai na… toh usse bada gunda koi nahi hota"

• "Logon ki maa-behan hoti hai… aapki baap-behen ho gayi hai"

• "Bachpan se bhaag hi raha hoon… pehle school se bhaaga… bhook lagi toh roti churakar bhaaga… bhai bana toh police se bachkar bhaaga… jahan behetna tha wahan bhaaga, jahan chalna tha wahan bhaaga… jahan bhaagna tha wahan kutte ke maafit bhaag hi raha hoon… apun ki aakhi life bhaagne mein hi nikal gayi"

Parinda

"Joh aadmi ek lakh rupaiy mein tujhe yeh khabar de sakta hai… woh aadmi paanch lakh rupaiy mein tujhe yahan laakar bech bhi sakta ha"

Tezaab

• "Nasik ho yah Bambai… ladkiyan ladkiyan hoti hai, patane ka tarika aana chahiye… pyar kiya nahin jaata, karvaya jaata hai"

• "Pyar toh rahega… uske dil mein nafrat ki tarah aur mere dil mein nasoor ki tarah"

Humko Deewana Kar Gaye

"Bandhan rishton ka nahin… ehsaas ka hota hai"

Musafir

"Police asli ho ya nakli… aati saali hamesha late hi hai"

Pukar 2000

"Hamara har jawaan ek nuclear bomb hai"

Chocolate 2005

"Jab tak ishq na karo, sab khush rakhti hai… the problem starts once you fall in love"

