Oh My Darling Movie Review and Release Day LIVE UPDATES
Anikha Surendran, who is a prominent face as child actor, in the south, is set to make her debut as a lead actor in Malayalam with Oh My Darling....
Anikha Surendran, who is a prominent face as child actor, in the south, is set to make her debut as a lead actor in Malayalam with Oh My Darling. Directed by Alfred D Samuel, the film is gearing up to hit the screens Today
Live Updates
- 24 Feb 2023 6:04 AM GMT
In cinemas today (24/2)..#Kuttrappinnani (Tamil)#MrKing (Telugu)#DeadLine (Telugu)#OhMyDarling (Malayalam)#PranayaVilasam (Malayalam)#Santhosham (Malayalam)#NtikkakkakkoruPremandaarnnu (Malayalam)#Pallimani (Malayalam)#Divorce (Malayalam)#Boomerang (Malayalam)— CinemaRare (@CinemaRareIN) February 24, 2023
- 24 Feb 2023 6:02 AM GMT
#PranayaVilasam & #OhMyDarling Pre Sales Kochi Region— Kerala Movie Gallery (@kmoviegallery) February 24, 2023
Decent booking for both, all eyes on WOM pic.twitter.com/0EW0Iy7J60
- 24 Feb 2023 6:01 AM GMT
Malayalam Movies Going To Release In Theatre On 24 Feb 2023 | Tamil Ponnuhttps://t.co/usO9gxnOgS#malayalammovies #malayalamfilm #PranayaVilasam#NtikkakkakkoruPremondarnn#Santhosam#Boomerang#OhMyDarling#Pallimani#feburary2023#mollywodd pic.twitter.com/7Nxq2hINU9— tamilponnu 2801 (@tamilponnu2801) February 24, 2023
- 24 Feb 2023 6:01 AM GMT
A record 9 #Malayalam films are having a theatrical release today - Feb 24!!— Sreedhar Pillai (@sri50) February 24, 2023
Highest single day release in history of Malayalam cinema!#NtikkakkakkoruPremandaarnnu #Boomerang#Divorce #Dharani #Ekan #OhMyDarling #Pallimani #Pranayavilasam #Santosham
- 24 Feb 2023 6:01 AM GMT
Highest single day release in history of Malayalam cinema.. Not good for the industry & the producers . eagerly waiting to see the results of these films #NtikkakkakkoruPremandaarnnu #Boomerang#Divorce #Dharani #Ekan #OhMyDarling #Pallimani #Pranayavilasam #Santosham— Crownfilms (@crownfilms_) February 24, 2023
- 24 Feb 2023 6:01 AM GMT
A record 9 #Malayalam films are having a theatrical release today - Feb 24!!— Movies Available On (@moviesavailable) February 24, 2023
Highest single day release in history of Malayalam cinema!#NtikkakkakkoruPremandaarnnu #Boomerang#Divorce #Dharani #Ekan #OhMyDarling #Pallimani #Pranayavilasam #Santosham pic.twitter.com/fsdZlwueig