6.6 Earthquake Strikes Sumatra as Floods and Cyclone Hit Indonesia
A 6.6 earthquake hit Sumatra with no tsunami warning, while floods, landslides and Cyclone Senyar continue to impact North Sumatra, Aceh and nearby regions.
A 6.6 earthquake hit Sumatra near Aceh.
It was 25 km deep.
No major damage was reported.
No tsunami warning was issued.
Floods Hit North Sumatra
Heavy rain caused floods and landslides.
Twenty-eight people died.
About 8,000 people were moved to safe areas.
Roads are blocked, so help is sent by helicopter.
More Areas Flooded
West Sumatra and Aceh also have floods.
Sibolga and Central Tapanuli are badly affected.
Officials cannot contact people there.
More rain is expected.
Cyclone Makes It Worse
Cyclone Senyar hit Sumatra on Wednesday.
It flooded areas near the Malacca Strait.
Rescue work is slow because roads and networks are cut.
Ten people are missing.