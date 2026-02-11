Pakistan beat USA by 32 runs
Colombo: Pakistan defeated the United States of America by 32 runs in their Group A T20 World Cup match here on Tuesday. Riding on opener Sahibzada Farhan’s 73 off 41 balls and a late cameo from Shadab Khan (30 off 12), Pakistan posted 190 for 9 after being asked to bat. Pacer Shadley van Schalkwyk (4/25) was once again the pick of bowlers for USA.
Brief Scores: Pakistan 190 for 9 in 20 overs (Sahibzada Farhan 73, Babar Azam 46; Shadley van Schalkwyk 4/25) beat USA 158 for 8 in 20 overs (Shayan Jahangir 49, Shubham Ranjane 51; Usman Tariq 3/27, Shadab Khan 2/26) by 32 runs.
Next Story