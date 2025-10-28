Live
Devarakadra Mandal Sagar Sangam Elects New Committee, Sakkeri Ramanjaneyulu elected as President
Mahabubnagar: The Devarakadra Mandal Sagar Sangam elected its new committee at the Mandal headquarters on Tuesday. Sakkeri Ram Anjaneyulu was elected as President, Gunti Chinna Ramulu as General Secretary, and Gunti Venugopal Sagar as Treasurer.
The event was attended by senior leaders, including former Telangana State Sagar Sangam President Bangaru Narasimha Sagar, State Vice Presidents Buddanna Sagar and Devayya Sagar, State Youth Sangam Propaganda Secretary Savari Satyam Sagar, and Mahabubnagar District Sagar Sangam President Praneel Chandu Sagar. Members from various village Sagar Sangams, including Gadde Gudem and Venkataiah Palli, also participated.
The newly elected members pledged to work for the unity of the Sagar community, promote the welfare of its members, and strengthen village-level Sagar Sangams.