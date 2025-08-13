Live
- Tirupati will be developed as a spiritual corridor: BJP State chief
- Apollo Hospitals to support cancer patients
- Dasari Srinivasulu appointed HDPT Chairman
- Settipalli land issue will be resolved soon: Collector
- Rs 1.1 cr donation to TTD
- Albendazole drive held to curb anaemia in children
- No remains found in latest excavation at Dharmasthala
- Tiranga rally held with 1000-ft national flag
- Prohibition & Excise officers complete training
- 'Bedroom Jihadis' the new nuisance for security in J&K
New facilities launched at Aayush Hospitals
Vijayawada: Aayush Hospitals, Vijayawada, a 200-bed tertiary care facility accredited with NABH/NABL standards, has taken two significant steps forward in advancing digital health, patient safety and service quality, according to a press release. Launch of DocBox -- the Clinician Assistant in Critical Care—is state-of-the-art system that directly connects ICU biomedical devices to the hospital’s digital records. The ABDM-Compliant, AI-Ready Healthcare Model captures bedside data, while Care fluence’s ONC-certified FHIR platform integrates information from LIS, RIS, PACS, DMS, and biomedical devices into a single unified clinical view. Contribution to India’s AI Mission supports the national vision by structuring and standardising clinical data for effective AI deployment.
The event was attended by prominent healthcare experts including Dr Kodur Gopalakrishna, Aayush Hospitals Managing Director, Dr Yarlagadda Ramesh Babu, Chairman, Aayush Hospitals Management Committee, Dr PSS Chowdary, Vice-Chairman, Management Committee, Meda Jayalakshmi, Chief Administrative Officer, critical care specialists, hospital administrative representatives, biomedical experts, and IT professionals. This collaboration between Aayush Hospitals, DocBox, and Care fluence marks a new milestone
in building the digital andAl future of Indian healthcare, the statement said.