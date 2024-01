TDP-Jana Sena seat allotment released, Jana Sena to get 61 seats

In a joint meeting led by Nara Chandrababu Naidu, the national president of the Telugu Desam Party, and Pawan Kalyan, the president of the Jana Sena Party, a decision has been made regarding the allotment of seats for the 2024 Assembly elections. The Telugu Desam Party will contest in 114 assembly constituencies, while the Jana Sena Party will contest in 61 assembly constituencies. This decision was made in a joint meeting between the leaders of both parties.

Here is the list of seats shared between Jana Sena and TDP

1 Ichchapuram Telugu Desam Party

2 Palasa Janasena Party

3 Tekkali Telugu Desam Party

4 Pathapatnam Janasena Party

5 Srikakulam Telugu Desam Party

6 Amadalavalasa Telugu Desam Party

7 Etcherla Janasena Party

8 Narasannapeta Telugu Desam Party

9 Rajam (SC) Janasena Party

10 Bobbili Telugu Desam Party

11 Cheepurupalli Telugu Desam Party

12 Gajapathinagaram Janasena Party

13 Nellimarla Janasena Party

14 Vizianagaram Telugu Desam Party

15 Srungavarapukota Telugu Desam Party

16 Palakonda (ST) Telugu Desam Party

17 Kurupam (ST) Telugu Desam Party

18 Parvathipuram (SC) Telugudesam Party

19 Salur (ST) Telugudesam Party

20 Bhimili Janasena Party

21 Visakhapatnam East Telugu Desam Party

22 Visakhapatnam South Janasena Party

23 Visakhapatnam North Telugu Desam Party

24 Visakhapatnam West Telugu Desam Party

25 Gajuwaka Janasena Party

26 Araku Valley (ST) Telugu Desam Party

27 Rampachodavaram (ST) Telugudesam Party

28 Paderu (ST) Janasena Party

29 Chodavaram Janasena Party

30 Madugula Telugu Desam Party

31 Anakapalli Telugu Desam Party

32 Pendurthi Janasena Party

33 Yelamanchili Janasena Party

34 Payakaraopet (SC) Telugu Desam Party

35 Narsipatnam Telugudesam Party

36 Tuni Telugu Desam Party

37 Prathipadu Janasena Party

38 Pithapuram Janasena Party

39 Kakinada Rural Janasena Party

40 Peddapuram Telugu Desam Party

41 Kakinada City Janasena Party

42 Jaggampeta Telugu Desam Party

43 Ramachandrapuram Telugu Desam Party

44 Mummidivaram Janasena Party

45 Amalapuram (SC) Janasena Party

46 Razole (SC) Janasena Party

47 P. Gannavaram (SC) Telugu Desam Party

48 Kothapeta Janasena Party

49 Mandapeta Telugu Desam Party

50 Rajanagaram Janasena Party

51 Rajahmundry City Telugu Desam Party

52 Rajahmundry Rural Janasena Party

53 Anaparthi Telugudesam Party

54 Gopalapuram (SC) Telugu Desam Party

55 Kovvuru (SC) Janasena Party

56 Nidadavolu Telugu Desam Party

57 Achanta Telugu Desam Party

58 Palakollu Telugu Desam Party

59 Narasapuram Janasena Party

60 Bhimavaram Janasena Party

61 Undi Telugu Desam Party

62 Tanuku Janasena Party

63 Tadepalligudem Janasena Party

64 Unguturu Janasena Party

65 Denduluru Telugu Desam Party

66 Eluru Janasena Party

67 Nuzvid Telugu Desam Party

68 Kaikalur Telugu Desam Party

69 Polavaram (ST) Janasena Party

70 Chintalapudi (SC) Telugu Desam Party

71 Gannavaram Telugu Desam Party

72 Gudivada Telugu Desam Party

73 Pedana Janasena Party

74 Machilipatnam Janasena Party

75 Avanigadda Janasena Party

76 Pamarru (SC) Telugu Desam Party

77 Penamaluru Telugu Desam Party

78 Tiruvuru (SC) Telugu Desam Party

79 Vijayawada West Telugu Desam Party

80 Vijayawada Central Janasena Party

81 Vijayawada East Janasena Party

82 Mylavaram Telugudesam Party

83 Nandigama (SC) Telugu Desam Party

84 Jaggayyapeta Telugu Desam Party

85 Pedakurapadu Telugu Desam Party

86 Chilakaluripeta Telugu Desam Party

87 Narasaraopet Janasena Party

88 Sattenapalli Janasena Party

89 Vinukonda Telugu Desam Party

90 Gurajala Telugu Desam Party

91 Macharla Telugu Desam Party

92 Tadikonda (SC) Telugu Desam Party

93 Mangalagiri Telugu Desam Party

94 Ponnur Telugu Desam Party

95 Tenali Janasena Party

96 Prathipadu (SC) Janasena Party

97 Guntur West Janasena Party

98 Guntur East Telugu Desam Party

99 Vemuru (SC) Telugu Desam Party

100 Repalle Telugu Desam Party

101 Bapatla Telugu Desam Party

102 Parchur Telugu Desam Party

103 Addanki Telugu Desam Party

104 Chirala Janasena Party

105 Santhanuthalapadu

(SC) Janasena Party

106 Yerragondapalem

(SC) Telugu Desam Party

107 Darsi Janasena Party

108 Ongole Janasena Party

109 Kondapi (SC) Telugu Desam Party

110 Markapuram Telugu Desam Party

111 Giddalur Janasena Party

112 Kanigiri Telugudesam Party

113 Allagadda Janasena Party

114 Srisailam Telugu Desam Party

115 Nandikotkur (SC) Telugu Desam Party

116 Nandyala Janasena Party

117 Banaganapalle Telugu Desam Party

118 Dhone Telugu Desam Party

119 Kurnool Telugu Desam Party

120 Pattikonda Telugu Desam Party

121 Kodumuru (SC) Telugu Desam Party

122 Panyam Telugu Desam Party

123 Prathipadu (SC) Janasena Party

124 Mantralayam Telugu Desam Party

125 Adoni Janasena Party

126 Aluru Telugudesam Party

127 Badvel (SC) Telugu Desam Party

128 Kadapa Telugudesam Party

129 Pulivendula Telugu Desam Party

130 Kamalapuram Telugu Desam Party

131 Jammalamadugu Telugu Desam Party

132 Proddatur Telugu Desam Party

133 Mydukur Janasena Party

134 Rayadurg Telugu Desam Party

135 Uravakonda Telugu Desam Party

136 Gunthakal Telugudesam Party

137 Tadipatri Telugu Desam Party

138 Singanamala (SC) Telugu Desam Party

139 Ananthapur Urban Janasena Party

140 Kalyandurg Telugu Desam Party

141 Rapthadu Telugudesam Party

142 Madakasira (SC) Telugu Desam Party

143 Hindupur Telugu Desam Party

144 Penukonda Telugu Desam Party

145 Puttaparthi Telugu Desam Party

146 Dharmavaram Telugu Desam Party

147 Kadiri Telugu Desam Party

148 Kandukur Telugu Desam Party

149 Kavali Telugu Desam Party

150 Atmakur Telugu Desam Party

151 Kovur Telugu Desam Party

152 Nellore City Janasena Party

153 Nellore Rural Janasena Party

154 Sarvepalli Telugu Desam Party

155 Udayagiri Telugu Desam Party

156 Chandragiri Telugu Desam Party

157 Tirupati Janasena Party

158 Srikalahasti Janasena Party

159 Satyavedu (SC) Telugu Desam Party

160 Gudur (SC) Janasena Party

161 Sullurpeta (SC) Telugu Desam Party

162 Venkatagiri Telugu Desam Party

163 Thamballapalle Telugu Desam Party

164 Pileru Telugu Desam Party

165 Madanapalle Janasena Party

166 Koduru (SC) Janasena Party

167 Rajampeta Janasena Party

168 Rayachoti Telugu Desam Party

169 Nagari Telugu Desam Party

170 Gangadhara Nellore

(SC) Telugu Desam Party

171 Chittoor Janasena Party

172 Punganur Telugu Desam Party

173 Puthalapattu (SC) Telugu Desam Party

174 Palamaneru Telugu Desam Party

175 Kuppam Telugu Desam Party