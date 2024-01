TDP's first list for upcoming elections ready, to be official in few days

The First list of Telugu Desam Party for ghe upcoming elections is ready. Except for the seats allocated to the Jana Sena in the alliance, their candidates have been finalized in the remaining constituencies. The first list with 73 names is ready for announcement.



Here are the names in the first list.

1) Itchhapuram - Bendalam Ashok

2) Tekkali - Achchenaidu

3) Amudalavalasa - Koona Ravikumar

4) Palasa - Gautu Sirisha

5) Rajam - Kondru Murali Mohan

6) Bobbili - Baby Nayana

7) Vizianagaram - Ashoka Gajapati King

8) Chipurupalli - Kimidi Nagarjuna

9) Kurupam - T. Jagadeeswari

10) Parvati Puram - B. Vijayachandra

11) Vizag (East) - Velagapudi Ramakrishna Babu

12) Vizag (West) - Ganababu

13) Payakaraopeta - Anita

14) Narsipatnam - Chintakayala Vijay

15) Tuni-Yanamala Divya

16) Jaggampet - Jyotula Nehru

17) Peddapuram - Chinarajappa

18) Anaparthi - Nallamilli Ramakrishna Reddy

19) Rajahmundry (Urban) - Adireddy Vasu

20) Gopalapuram - Maddipati Venkataraju

21) Mummadivaram - Datla Subbaraju

22) Amalapuram - Battula Ananda Rao

23) Mandapeta - Vegulla Jogeswara Rao

24) Nidadavolu - Burugupalli Sesha Rao

25) Achanta - Father Satyanarayana

26) Palakollu - Nimmala Ramanaidu

27) Undi - Mantena Ramaraja

28) Dendulur - Chintamaneni Prabhakar

29) Vijayawada East-Gadde Rammohan Rao

30) Vijayawada (Central) - Bonda Uma

31) Nandigama - Tangirala Soumya

32) Jaggayapeta - Sriram Thataiah

33) Machilipatnam - Kollu Ravindra

34) Gannavaram - Yarlagadda Venkatarao

35) Penamalur-Bode Prasad

36) Mangalagiri-Nara Lokesh

37) Ponnur-Dhulipalla Narendra

38) Chilakaluripet - Pattipati Pullarao

39) Sattenapalli - Kanna Lakshmi Narayana

40) Vinukonda - GV Anjaneyu

41) Gurjala - Yarapatineni Srinivasa Rao

42) Macharla - Julakanti Brahmananda Reddy

43) Vemuru - Nakka Ananda Babu

44) Parchur - Eluri Sambasiva Rao

45) Ongoles - Damechersla Janardhan

46) Kondepu - Sri Bala Veeranjaneya Swamy

47) Kanigiri - Ugra Narasimha Reddy

48) Kovuru - Polam Reddy Dinesh Reddy

49) Atmakuru - Anam Ramanarayana Reddy

50) Nellore Rural - Kotam Reddy Sridhar Reddy

51) Srikalahasti - Bojjala Sudhir Reddy

52) Nagiri - Gali Bhanuprakash

53) Palamaneru - Amarnath Reddy

54) Peeleru - Nallari Kishore Kumar Reddy

55) Tamballapalli - Parveen Taj

56) Madanapalli - Ratakonda Madhubabu

57) Rayachoti - Dwarkanatha Reddy

58) Jammalamadugu - Bhupesh Reddy

59) Maidukuru-Putta Sudhakar

60) Pulivendala-BTech Ravi

61) Nandyala - NMD Farooq

62) Banaganepalli - BC Janardhan Reddy

63) Allagadda - Bhuma Akhila Priya

64) Panyam - Gouru Charita Reddy

65) Srisailam - Buddha Rajasekhar Reddy

66) Kurnool - TG Bharat

67) Emmiganoor - BV Jayanageswara Reddy

68) Adoni - Paritala Sunita

69) Uravakonda - Payyavula Keshav

70) Tadipatri - JC Asmith Reddy

71) Kalyanadurgam - Uma Maheswara Naidu

72) Hindupur - Nandamuri Balakrishna

73) Kadiri - Kandikunta Venkata Prasad