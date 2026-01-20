TTD announces schedule for release of April 2026 quota tokens

The Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) has announced the schedule for the release of Srivari darshan and seva ticket quotas for April 2026, bringing clarity for devotees planning their visit to Tirumala.

The April quota for Srivari Arjitha Seva tickets—including Suprabhatam, Thomala, Archana and Ashtadala Pada Padmaradhana Seva—will be released online on 19 January at 10.00 am. Devotees can register for the electronic dip until 21 January at 10.00 am. Those allotted tickets must complete payment between 21 and 23 January by 12 noon. The final release of Arjitha Seva tickets will take place on 22 January.

Tickets for Kalyanotsavam, Oonjal Seva, Arjitha Brahmotsavam, Sahasradeepalankara Seva and Srivari Salakatla Vasanthotsavam will be released online on 22 January at 10.00 am. Virtual seva tickets and their associated darshan slots will be made available the same day at 3.00 pm.

Anga Pradakshina tokens will be released on 23 January at 10.00 am, followed by the Srivani Trust darshan ticket quota at 11.00 am. On the same day at 3.00 pm, TTD will release free special darshan tokens for senior citizens, persons with disabilities and devotees suffering from chronic illnesses.

The Special Entry Darshan ticket quota will be released online on 24 January at 10.00 am. Accommodation quotas for Tirumala and Tirupati will be made available on 24 January at 3.00 pm.

The Srivari Seva and Parakamani Seva quotas will be released on 27 January at 3.00 pm.