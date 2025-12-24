Weekly special trains to clear Pongal rush
Visakhapatnam: In order to clear extra rush during Pongal season to the passengers, Indian Railways has decided to extend running of weekly special trains.
As part of it, Visakhapatnam - Tirupati weekly special train (08583) will leave Visakhapatnam on Mondays at 7.10 pm from January 5 to February 23 next year. It will reach Tirupati the next day at 9.15 am (total 8 trips).
In return, Tirupati- Visakhapatnam weekly special (08584) will leave Tirupati at 9.50 pm on every Tuesdays from January 6 to February 24. It will reach Visakhapatnam on Wednesday at 12.30 noon (total 8 trips).
The train will stop at Duvvada, Anakapalli, Elamanchali, Annavaram, Samalkot, Rajahmundry, Nidadavolu, Tanuku, Bhimavaram, Akividu, Kaikalur, Gudivada, Vijayawada, Tenali, Chirala, Ongole, Nellore, Gudur, Srikalahasti and Renigunta between Visakhapatnam and Tirupati.
Visakhapatnam - Tirupati Weekly Special train (08547) will leave Visakhapatnam every Wednesday at 7 pm from January 7 to February 25. It will reach Tirupati at 9.15 am the next day (total 8 trips).
In return, Tirupati - Visakhapatnam Weekly Special (08548) will leave Tirupati every Thursday at 9.50 pm from January 8 to February 26. It will reach Visakhapatnam at 11.30 am the next day (total 8 trips).
The train halts at Duvvada, Anakapalli, Elamanchali, Annavaram, Samalkot, Rajahmundry, Nidadavolu, Tanuku, Bhimavaram Town, Kaikaluru, Gudivada, Vijayawada, Tenali, Chirala, Ongole, Nellore, Gudur, Srikalahasti and Renigunta between Visakhapatnam and Tirupati stations.
Visakhapatnam - Charlapalli Weekly Special train (08579) which will leave Visakhapatnam every Friday at 5.30 pm from January 2 to February 27. It will reach Charlapalli at 8 am the next day (total 9 trips). In return, Charlapalli - Visakhapatnam Weekly Special (08580) which will leave Charlapalli every Saturday at 3.30 pm from January 3 to February 28. It will reach Visakhapatnam at 7.00 am the next day (total 9 trips).
The train halts at Duvvada, Anakapalli, Elamanchili, Annavaram, Samalkot, Rajahmundry, Nidadavolu, Tanuku, Bhimavaram, Akividu, Kaikalur, Gudivada, Vijayawada, Krishna Canal, Guntur, Sattenapalli, Piduguralla, Nadikudi, Miryalaguda, Nalgonda and Pagidipalli between Visakhapatnam and Charlapalli stations. People are requested to make use of these special train services.