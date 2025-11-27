Logiciel Solutions IPO 2025: Opening on 28 November, Key Dates and Details
Logiciel Solutions IPO opens on 28 November and closes on 2 December 2025. Check key dates, price band, issue size and listing details for this SME IPO.
he Logiciel Solutions IPO opens on 28 November 2025 and closes on 2 December 2025.
The price band is ₹183–₹193.
Key Dates
Open: 28 November
Close: 2 December
Allotment: 3 December
Refunds: 4 December
Demat Credit: 4 December
Listing: 5 December
IPO Details
Issue Size: ₹39.90 crore
Fresh Issue: ₹32.70 crore
OFS: 3,73,200 shares
Listing: BSE SME