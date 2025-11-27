  1. Home
Logiciel Solutions IPO 2025: Opening on 28 November, Key Dates and Details

  • Created On:  27 Nov 2025 12:15 PM IST
Logiciel Solutions IPO opens on 28 November and closes on 2 December 2025. Check key dates, price band, issue size and listing details for this SME IPO.

he Logiciel Solutions IPO opens on 28 November 2025 and closes on 2 December 2025.

The price band is ₹183–₹193.

Key Dates

Open: 28 November

Close: 2 December

Allotment: 3 December

Refunds: 4 December

Demat Credit: 4 December

Listing: 5 December

IPO Details

Issue Size: ₹39.90 crore

Fresh Issue: ₹32.70 crore

OFS: 3,73,200 shares

Listing: BSE SME

