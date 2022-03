HBD Aamir Khan: Check Out The Best Dialogues Of This Bollywood's Mr. Perfect

Bollywood's ace actor and Mr. Perfectionist Aamir Khan is turning a year older and is celebrating his 56th birthday today… He needs no introduction as his amazing screen presence speak more about him and his perfect mannerisms in the movie make his fans await for his movies. On this special occasion, we have collated the best dialogues of this great actor from his best movies like Lagaan, 3 Idiots, PK, etc.

3 Idiots

• Life is a race, if you don't run fast, you would be like a broken andaa of daku bird..

• Aal izz Well…

• Kaise sign karu yaar, meri pen to tu le gayi…

• Exam toh bohot hote hai, baap mostly ek hi hota hai…

• Main toh aapko yeh padha raha tha ki, padhate kaise hai…

• Kiss ho nahin paati yaar, kyun ki naak beech me aa jaati hai aur main jaag jata hoon…

PK

• Lul ho gayi humri life…

• Ek baar gaya hoon moon pe, bahut hi lul place hai…

• Lagta hai kono firki le raha hai…

• Ee wrong Number hai…

• Bahut hi Confujiya gaya hu bhagwan…

• Humra gola par log jhoot nahi bolta hai…

• Aaise tukur tukur ka dekhat ho? Pahichane nahi ka humka, Hum PK hoon PK

• Apne bhagwan ki raksha karna band karo, nahi toh is gola mein insaan nahi sirf joota reh jayega…..

• Shadi byah mein patakha phodke band baja bajake, kahe poore shehar ko bataya jata hai ki aaj I am having sex?

• Joh darr gaya so mandir gaya…

• Jaise deewar pe bhagwan ka photo lagate hai na, taaki kauno moote nahi,

• Hum iyaan lagata hoon, taaki kauno peete nahi….

• Iyaan toh bolte kuch hai aur matbal kuch aur nikalta hai….

• Earath ki to lulli baji hui hai…

• Kaun Hindu, kaun Musalman, thappa kidhar hai dikha, ye farak bhagwan nahi tum log banaya hai, aur yahi is gola ka sabse danger wrong number hai……

Dhoom 3

• Hoshyari, tarkeeb aur dokha teeno mil jaaye toh log usse jadoo samajhte hai…

• Bande hain hum uske, hum pe kiska zor umedo ke suraj, nikle charon aur iraade hai fauladi, himmati har kadam apne haatho kismat likhne, aaj chale hain hum…

• Maskhare ka khel dhokhe ka khel hota hai jis mein audience ko lagta hai ki jeet unki ho rahi hai, lekin jeette hum hai, hamesha…

Fanaa

• Phool hun gulab ka chameli ka mat samajhna, aashiq hun apka apni saheli ka mat samajhna…

• Humse door jaoge kaise, dil se hum mein bhulaoge kaise, hum woh khushbo hai joh saaso mein baste hai, khud ki sason ko rok paoge kaise…

• Na shehar dekho na biyabaan dekho,khuda ka eklauta naam-o-nisha dekho, bas aankh uthao aur Rehan dekho…

Mann

• Meri puja mein, meri duaon mein, meri khamoshiyon mein, meri sadaaon mein, sirf tum ho, sirf tum…

• Arre woh sharabi ko aye khuda maut aajaye, joh chhodke tujhe paimana munh ko lagaye…

• Mera aaj mera kal, mere din mere pal, sirf tumhare dum se hai…

• Tujhko dekhenge sitare toh ziya mangenge, aur pyase teri zulfon se ghata mangenge, apne kaandhe se dupatta na sarakne dena, varna budhe bhi jawani ki dua mangenge…

Rang De Basanti

• Ab bhi jiska khoon na khaula, khoon nahin voh paani hai, joh desh ke kaam na aaye woh bekaar jawani hai…

• Ek pair past mein hai teh ek pair future mein hai, tabhi toh hum aaj pe moot rahe hain…

• Oye tujhe Bismil da sandesh malum hai?

Andaz Apna Apna

• Gogo Sahab, Idiot bewakuf gadhe, Shakal se lagte hai magar hai nahi…

• Shabash mere cheete shabash…

• Main woh bala hoon, joh tum sabko kaccha chaba jau, aur dhakaar bhi na lu….

Ghajini

• Mere pitaji ka kehna tha ki, kaam jazbaat ke saath karo, jazbaati hokar nahi….

• Vishvas aur ghamund mein bahut kum farak hai, main kar sakta hoon, yeh mera vishvas hai, sirf main hi kar sakta hoon, yeh mera ghamund…

• Bas ek haan ke intezaar mein raat yunhi guzar jayegi, ab toh bas uljhan hai saath mere, neend kahan aayegi, subah ki kiran na jaane kaunsa sandesh layegi, rim jhim si gungunayegi ya pyas adhoori reh jayegi…

Ishq

• Royega toh tu, jab khelenge hum hu tu tu aur thukenge tere mooh par thu thu thu…

• Abhe oh ujhdi hui riyasat ke lutte huye sultan…

• Aap hai gul-e-gulzar, mausam-e-bahar chehre par hai gussa, dil mein hai pyar, aa gale lag ja mere yaar…

Sarfarosh

• Tum jaise log dushman hote hain sari insaaniyat ke…

• Milte hi nazarein dil milaya nahi jaata aagaaz ko anjaam banaya nahi jaata…

• Dawa bhi kaam na aaye, koi dua na lage mere khuda kisiko pyar ki hawa na lage…

• Phool khilte hai, bahaaro ka samaa hota hai aaise mausam mein hi toh pyar jawan hota hai dil ki baaton ko hooton se nahi kehte yeh fasaana toh nighahon se bayaan hota hai…

Mangal Pandey

• Yeh azaadi ki ladai hai, huzre hue kal se azaadi, aane waale kal ke liye…

• Bandook badi bewafaa mashuka hoti hai, kab kidhar mooh modh le, koi bharosa nahi…

Taare Zameen Par

• Bahar ek beraham competitive duniya basi hai, aur is duniya mein sabhi ko apne apne gharon mein toppers aur rankers ugane hai…

• Har bachche ki apni khoobi hoti hai, apni kabiliyat hoti hai, apni chahat hoti hai…

• Khayal karna bahut zaroori hai, is mein ilaaj ki shakti hai, ek marham hai jisse dard mitta hai…

Lagaan

• Gore pataloon pehen ke ee khel ka cricket kahat hai, aur hum langoti baandh ke gilli-danda…

• Hamaar pasina hamre tann mein khoon banke daudega…

• Chulhe se roti nikale ke liye, chimte ko apna mooh jalahe padi…

Rangeela

• Are ye theater hai ki koyle ki bhatti, aye fan chalu kar re…

• Tu jaanta nahi hai apun ko, ye area mein apun world famous hai, world famous…

Happy Birthday Aamir Khan