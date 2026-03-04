hmtv MATHRUSHAKTI awards presented
Being always in the forefront of discharging social responsibilities, hmtv in association with Global Angels JCT presented MATHRUSHAKTI awards 2026 to women who have made significant contributions to society and women empowerment in Hyderabad on Tuesday. Former Vice-President M Venkaiah Naidu presented the awards.
The Awards List
Life Time Achievement Awards
- Surabhi Vani Devi (MLC, Founder Secretary,
- Surabhi Educational Society)
- Padma Shri Shobha Raju (Founder,
- Annamacharya Bhavana Vahini, Annamayyapuram)
- Deepa Venkat (Managing Trustee,Swarna Bharat Trust)
Special Achievement Award
- Konduri Padmavathi (Eminent Spiritualist)
Mathrushakti Awards
- Bobby Azmeera (Pilot, World Bank Advisor for Tribal Ministry Govt of Tripura)
- Udaya Sri Patel (Entrepreneur, Mentor and Social Activist)
- Tangella Sridevi Reddy (Writer, Novelist)
- Dr J. Sumalatha (Indian Academic member of Acupuncture Science)
- Sangeeta Mishra (Women Activist)
- Padmini Rangarajan (Cultural Ambassador of Puppetry)
- Sunaina Badam (Actress, TV Host, Social Media Influencer)
- Jayaprada (Eminent Social Worker)
- Prema Malini Vanam (Sr Journalist)
- Aduri Kamakshi (Managing Director, Aduri Group)
- Jyothi Ram (Jewellery Designer, Entrepreneur and Nikki Jewels proprietor)
- Dr Shyamala (Gynaecologist)
- Lalitha Munagala(Co-founder, Gokulam Signature Jewels)
- P. Kalpana Gayathri (Managing Director. Maathrusri Gayathri Seva Samithi)
- Sreeleela Yedla (Joint Commissioner-GST)
