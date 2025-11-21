  1. Home
President Draupadi Murmu Arrives in Hyderabad

  • Created On:  21 Nov 2025 4:00 PM IST
Indian President Draupadi Murmu has made her arrival in Hyderabad, landing at Begumpet Airport via a special flight. She was warmly welcomed by Governor Jishnu Dev Varma and Chief Minister Revanth Reddy upon her arrival.

The event was attended by Union Minister Kishan Reddy, Minister Ponnam Prabhakar, GHMC Mayor Gadwala Vijayalakshmi, Government Chief Secretary Ramakrishna Rao, DGP Shivdhar Reddy, Hyderabad District Collector Dasari Harichandana, and Hyderabad Commissioner of Police Sajjanar, among others.

