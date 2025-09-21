  • Menu
Trending :

Live

Home  > News > State > Telangana

Real estate trader brutally murdered

Real estate trader brutally murdered
x
Highlights

Rajanna Sircilla: A real estate trader from Sircilla town, Ramesh Sirigiri (48) was brutally murdered in the outskirts of Cheerlavancha village,...

Rajanna Sircilla: A real estate trader from Sircilla town, Ramesh Sirigiri (48) was brutally murdered in the outskirts of Cheerlavancha village, Vemulawada urban mandal late on Friday night.

The accused, ED Dandi Venkatesham of Gandhi Nagar, Vemulawada, allegedly slit Ramesh’s throat with a sharp knife over a personal dispute. The accused surrendered at the Vemulawada Town Police Station on Saturday morning. Police suspect the murder stemmed from disagreements related to land transactions.

Additional SP Sheshadrini Reddy and Rural CI Srinivas visited the crime scene. A case has been registered, and police are conducting a thorough investigation.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
image
image
image

News

Company

Entertainment

All News

© 2025 Hyderabad Media House Limited/The Hans India. All rights reserved. Powered by hocalwire.com

X
sidekick