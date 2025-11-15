Agriculture credit outreach campaign held
Guntur: Central Bank of India, Cuddapah Region, has organised an agriculture credit outreach campaign at Vemuru village of Bapatla district on Friday. The programme was chaired by Bank regional Head, Cuddapah, E Venkateswara Rao. Huge response received from public, especially from SHG group members.
MPDO Ravikumar, MAO Prem Sagar, APM of Vemuru K Sobhan, chief manager BK Prasad, branch manager Gnana Soundari were present. Claimsettlement cheques of Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima Yojana were handed over to the legal heirs. The region has disbursed more than Rs 25 crore agriculture loans in this campaign. All other branches under Cuddapah Region have also organised the campaign at their respective places.