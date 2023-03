Happy Birthday Aamir Khan: Check Out The Popular Dialogues Of This Mr. Perfect

Bollywood's ace actor Aamir Khan is celebrating his 58th birthday today and turned a year older. It is a great day for all his fans and thus, they are all wishing him through social media. Even many of his co-stars are also dropping special birthday wishes through Twitter and Instagram pages. He was last seen in Laal Singh Chaddha which didn't give a positive result at the ticket windows.



On this special occasion, we Hans India have listed down the popular dialogues from his blockbuster movies… Take a look!

3 Idiots

• Life Is A Race, If You Don't Run Fast, You Would Be Like A Broken Undaa Of Daku Bird…

• Aal Izz Well...

• Kaise Sign Karu Yaar, Meri Pen To Tu Le Gayi...

• Exam Toh Bohot Hote Hai, Baap Mostly Ek Hi Hota Hai...

• Main Toh Aapko Yeh Padha Raha Tha Ki, Padhate Kaise Hai...

• Kiss Ho Nahin Paati Yaar, Kyun Ki Naak Beech Me Aa Jaati Hai Aur Main Jaag Jata Hoon...

• Bachcha Kabil Bano, Kabil… Kamyabi To Sali Jhak Maar Ke Peeche Bhagegi!

Andaaz Apna Apna

• Aap Purush Hi Nahi… Mahapurush Hai, Mahapurush!

• Aaila, Juhi Chawla…

• Bhabhi Hogi Teri Aur Shaadi Hogi Meri…

Rangeela

• Aaj Toh Apna Bad Luck Hi Kharab Hain…

• Zindagi Me Teen Cheezon Ke Piche Kabhi Nahi Bhagna Chahiye… Bus, Train Aur Chhokri…

• Tu Janta Nahi Hain Apun Ko, Yeh Area Me Apun World Famous Hain… World Famous!

Dhoom 3

• Bande Hain Hum Uske, Hum Pe Kiska Zor… Umeedon Ke Suraj, Nikle Chaaron Aurr… Iraade Hain Fauladi, Himmati Har Kadam… Apne Haatho Kismat Likhne, Aaj Chale Hain Hum!

• Hoshyari, Tarkieb Aur Dokha ... Teeno Mil Jaaye Toh Log Usse Jadoo Samajhte Hai!

PK

• Lul Ho Gayi Humri Life...

• Ek Baar Gaya Hoon Moon Pe, Bahut Hi Lul Place Hai...

• Lagta Hai Kono Firki Le Raha Hai...

• Ee Wrong Number Hai...

• Joh Darr Gaya So Mandir Gaya…

Ishq

Life Mein Teen Cheezon Ke Peeche Khabi Nahi Bhagna Chahiye ... Bus, Train Aur Chokri ... Ek Gayi Doosri Aati Hai!

Rang De Basanti

• Ab Bhi Jiska Khoon Na Khola, Khoon Nahi Woh Pani Hai… Jo Desh Ke Kaam Na Aaye Woh Bekaar Jawani Hai!

• Koi Bhi Desh Perfect Nahi Hota, Usse Perfect Banana Padta Hain…

• Zindagi Jeene Ke Do Hi Tarike Hote Hain, Ek Jo Ho Raha Hai Hone Do, Bardaasht Karte Jao… Ya Phir Zimmedari Uthao Usse Badalneki!

• Ab Bhi Jiska Khoon Na Khaula, Khoon Nahin Voh Paani Hai ... Joh Desh Ke Kaam Na Aaye Woh Bekaar Jawani Hai!

Dangal

• Bahut Ho Gayi Pehalwani, Ab Dangal Hoga…

• Gold Toh Gold Hota Hai… Chhora Lave Ya Chhori…

• Hamari Chhoriya Chhoro Se Kam Hai Ka?

• Medalist Ped Pe Nahi Ugate, Unhe Banana Padhta Hain…

Sarfarosh

Main Apne Mulk Ko Apna Ghar Samajhta Hoon

Mangal Pandey

Yeh Aazadi Ki Ladhai Hai, Guzre Huye Kal Se Aazadi, Aanewale Kal Ke Liye

Raja Hindustani

• You Come Come Memsaab!

• Aap Ki Aankhen Meri Taxi Ki Headlight Ki Tarah Haim Memsaab…

• Kehdo Uss Bade Baap Ki Beti Se Ke Uske Samaaj Mein Shaadi Byah Ek Khel Hoga, Joh Kagaz Pe Kiye Hue Dastakhat Se Bhi Toda Ja Sakta Hai ... Lekin Hamare Samaaj Mein Hum Usse Puja Mante Hai ... Agni Ke Saath Pheron Ke Baad Yeh Bandhan Atoot Ho Jata Hai!

Fanaa

• Tere Dil Me Mere Saanso Ko Panah Mil Jaaye, Tere Ishq Me Meri Jaan Fanaa Ho Jaye…

• Agar Andha Hota, Toh Duniya Ki Sabse Haseen Cheez Dekh Nahi Pata ... Aap!

• Tumhari Khoobsurati Ne Khuda Se Khatta Kara Di ... Kahin Khud Se Nazar Na Lag Jaye ... Yunkar Tumhe Nazar Na Di!

• Adhoori Saans Thi, Dhadkan Adhoori Thi, Adhoore Hum ... Magar Ab Chaand Poora Hai Falak Pe ... Aur Ab Poore Hai Hum!

• Behti Hai Hoton Ko Seekar, Pachtayengi Aap ... Ishq Jaag Uthta Hai Aksar, Aaisi Khamoshi Ke Baad!

• Na Shehar Dekho Na Biyabaan Dekho ... Khuda Ka Eklauta Naam-O-Nishaan Dekho ... Bas Aankh Uthao Aur Rehan Dekho!

• Kaash Mein Oon Ka Gola Hota ... Aur Unki Ungliyon Mein Lipta Hota!

Happy Birthday Aamir Khan…