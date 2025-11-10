  1. Home
  2025-11-10
This Week's OTT Releases: New Movies & Series on Netflix, ZEE5, JioHotstar & More
Discover the latest streaming titles dropping this week — from rom-coms to thrillers across Netflix, ZEE5, ShemarooMe, JioHotstar and Prime Video.

This week, Netflix, Disney+ Hotstar, Prime Video, ZEE5 and ShemarooMe are releasing new titles—from crime thrillers to rom‑coms—in multiple languages.

Here’s your list of movies and shows :

A Merry Little Ex‑Mas — Netflix, 12 November 2025

Being Eddie — Netflix, 12 November 2025

Dynamite Kiss — Netflix, 12 November 2025

Delhi Crime: Season 3 — Netflix, 13 November 2025

Telusu Kada — Netflix, 14 November 2025

Auntypreneur — ShemarooMe, 13 November 2025

Dashavatar — ZEE5, 14 November 2025

Jolly LLB 3 — Netflix & Disney+ Hotstar, 14 November 2025

Jurassic World: Rebirth — Disney+ Hotstar, 14 November 2025

Nishaanchi — Prime Video, 14 November 2025

