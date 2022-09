HBD Pawan Kalyan: Chiranjeevi, Naga Babu, Nithiin And A Few Other Tollywood Actors Wish Power Star

Today is a great day for all the fans of Power Star Pawan Kalyan as he turned a year older and is celebrating his 51st birthday! On this special occasion, already the makers of his upcoming movie Hari Hara Veera Mallu, dropped the 'Power Glance' and showcased the Badri star in a terrific avatar. Along with his fans, even Tollywood actors Nithiin, Mahesh Babu, Sharwanand, Srikanth, Rajasekhar and a few more wished him through social media. Even his family members Chiranjeevi, Naga Babu, Sai Dharam Tej and Varun Tej showered love on him with their special posts…



Chiranjeevi Konidela

He shared a throwback pic with his dear brother and wrote, "తన ఆశ,ఆశయం ఎల్లప్పుడూ జనహితమే. తాను నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ఎప్పుడూ నిజాయితీతో, చిత్తశుద్ధితో శ్రమించే



పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలన్నీ నెరవేరాలని కోరుకుంటూ, ఆశీర్వదిస్తూ, కళ్యాణ్ బాబుకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తున్నాను. Happy Birthday @PawanKalyan! showering all his love!

Naga Babu Konidela

He also shared a pic with his dear younger brother and penned a long note… "మన జీవితంలో ఎవరు మంచి విషయం చెప్పిన తీసుకోగలగడం అనేది ఒక మంచి పరిణామము నా వరకు వస్తే నాకు చిన్నవాళ్ళు అయిన పెద్ద వాళ్ళు అయిన ఎదైన మంచి విషయం చెప్తే దాని విని accept చేసి ఆచరించడం.. లేదంటే గౌరవించడం.. చేస్తుండేవాడిని But మా ఇంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ నా కన్నా చిన్నవాడు, నేను 6వ తరగతి చదివే టప్పుడు తనకి 3 ఏళ్ళు అంటే అలా ఎత్తుకుని ఆడించే వయస్సు ఉంది.. కానీ తను పెరిగి పెద్దవాడై జ్ఞానం సంపాదించడం ఎన్నో మంచి విషయాలు నాకు చెప్తుండేవాడు అలాగ నన్ను నేను కోదో గొప్పో బెట్టర్ గా మార్చుకున్నాను అంటే, అది కేవలం కళ్యాణ్ బాబు నాకు చెప్పిన మంచి విషయాలు తను చదవమని ఇచ్చిన గొప్ప పుస్తకాలు... SO, నా జీవితంలో నా క్యారెక్టరైజెషన్, నా వ్యక్తిత్వం మారడంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించిన అతను, నా కన్న చిన్నవాడైనటువంటి నా తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్... ఒకరకంగా చెప్పాలంటే నాకు ఎంతో మంచి గురువులు ఉన్నా కానీ, వయస్సు లో చిన్నవాడైన పవన్ కళ్యాణ్ నాకు ఒక మంచి గురువులాంటి వాడు... అంటే గురువు అని చెప్పి పెద్ధగా చేసి ఆయని ఎదో పోగుడుతున్నటు కాదు... నిజంగానే ఇది మనస్సుల్లోంచి వచ్చింది.. అంటే వయస్సు పెద్ద చిన్న కంటే కూడా మంచి విషయం ఎవరు చెప్పిన వాళ్ళని ఒక గురువు కింద లేదా మెంటార్ కింద మనం తీసుకుంటాం.. so ఈ birthday సందర్భంగా తనకీ ఏమీ చెప్పాలి నేను many many happy returns of day అనీ చెప్పాలా, జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పాలా, ఇవి అనీ కాదు... తను మరోక పది కాలాలు వంద ఏళ్ళు ఇలాగే ఉంటూ, తను ఏదైతే ప్రజలకి సేవ చేయాలి అని దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నాడో.. ఆ సేవలో ముందుకేళ్తు, ఉత్తమమైన పదవులు సంపాదించి, తద్వారా ప్రజలకి మంచి సేవ చేస్తూ ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు ఎన్నో అద్భుతంగా జరుపుకోవాలి అని జరుపుకుంటాడని, జనసైనికులు, వీర మహిళ్ళలు, అభిమానులు, అందరు జరుపుకుంటారని ఆశిస్తూ...



నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా బ్లేస్ చేస్తూ,

మీ

అన్న,

జనసైనికుడు,

నాగబాబు."

Varun Tej Konidela

He wished his uncle jotting down, "Happy birthday Babai!



Your path of righteousness and work towards the society is always inspiring! Will always look upto you. #HBDJanasenani".

Sai Dharam Tej

Sai also shared a beautiful pic with his dear mama and wrote, "Happy Birthday to my Guru and strength #kalyan mama.Wishing you excel in every field you're into with abundance of love, health and happiness. #HBDJanaSenaniPawanKalyan".



Nithiin

Nivetha Thomas

Happy birthday @PawanKalyan sir!

Good bless you with good health and peace of mind always! — Nivetha Thomas (@i_nivethathomas) September 2, 2022

Ramajogaiah Sastry

He shared a fan made poster of Pawan Kalyan and wished him… In his earlier tweet, he also wished Pawan Kalyan by jotting down, "మంచితనం మానవత్వం సత్యం ధర్మం



విలువలు వీటిని మించిన హీరోయిజం లేదని ఆచరణలో పాటిస్తూ అనుసరణీయ మార్గాన్ని చూపిస్తూ సాగిపోతున్న కర్మయోగి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు… @PawanKalyan".

Anil Ravipudi

Wishing Powerstar @PawanKalyan sir a fabulous birthday! 😊



Have a great & successful year ahead sir ✨ — Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) September 2, 2022

Gopi Mohan

He shared the power glance from the Hari Hara Veera Mallu movie and praised Krish for showcasing Pawan in a complete awesome appeal. బ్రదర్,మాకు మీ విజన్ మీద నమ్మకముంది.మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కేరీర్ లో తలమానికంగా నిలిచే కళాఖండం తీస్తున్నారని అర్ధమవుతోంది. మీకు గమ్యం,గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి లకు మించి పేరు ,విజయం రావాలని కోరుకుంటున్నాం.



అభిమానుల్లో #PowerStar #PowerGlance తో ఉత్సాహాన్ని తీసుకువచ్చారు.సమ్మర్ మీదే". He also wished Pawan Kalyan jotting down, "పవర్ స్టార్ క్రేజ్ రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే ఉంది.జనం కోసం మంచి చేద్దామని జనసేనాని పడే తపన అందరికీ నచ్చుతుంది.మంచి సినిమాలు చేసి ఆడియన్స్ ని అలరిస్తూ…నిస్వార్ధంగా జనాలకి అండగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. @PawanKalyan గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. #HBDPowerStar #HBDJanasenani".

Sharwanand

Wishing @PawanKalyan garu a very Happy Birthday ❤️ — Sharwanand (@ImSharwanand) September 2, 2022

Vennela Kishore

Wishing a Happyy Happy Birthdayyy to our DEAREST POWERSTAR🔥❤️🤩🙏..Many Many Happy Returns of the day Sir🙏😇🙏



#HappyBirthdayPowerstar

#HBDJanaSenaniPawanKalyan pic.twitter.com/79XKudnqvC — vennela kishore (@vennelakishore) September 1, 2022

He shared a CDP of Pawan Kalyan and wished him by jotting down, "Wishing a Happyy Happy Birthdayyy to our DEAREST POWERSTAR..Many Many Happy Returns of the day Sir #HappyBirthdayPowerstar #HBDJanaSenaniPawanKalyan".



Sree Vishnu

Wishing the man with simplicity, unparalleled stardom & one of the greatest actors @PawanKalyan garu a very Happy Birthday 🎉 pic.twitter.com/vxF4hKHMTo — Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) September 2, 2022

Mahesh Babu

Happy birthday @PawanKalyan! Wishing you the best of health, happiness and fulfillment always! — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 2, 2022

Allari Naresh

Happy birthday @PawanKalyan garu! May your aura and "power" be eternal! — Allari Naresh (@allarinaresh) September 2, 2022

Ram Potheneni

Wishing our selfless Janasenani @PawanKalyan garu a happy birthday & blessed year ahead.



Love..#RAPO — RAm POthineni (@ramsayz) September 2, 2022

Ravi Teja

To my good friend who made POWER his surname, Wishing @PawanKalyan a very Happy Birthday!



Good health, happiness and contentment always! pic.twitter.com/RBMxd8WETE — Ravi Teja (@RaviTeja_offl) September 2, 2022

He shared a pic with Pawan Kalyan and wrote, "To my good friend who made POWER his surname, Wishing @PawanKalyan a very Happy Birthday! Good health, happiness and contentment always!"



Actor Rajasekhar

Geetha Arts

Here's wishing our dearest 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐓𝐀𝐑 @PawanKalyan garu a very happy birthday! 🌟



Wishing you good health & success always. ❤️#HBDJanasenaniPawanKalyan #HBDPawanKalyan pic.twitter.com/p2hc5ovYcF — Geetha Arts (@GeethaArts) September 2, 2022

Srikanth Meka

Wishing Powerstar @PawanKalyan garu a very Happy Birthday!



Have a great wonderful year ahead ..#HBDJanasenani #HBDPowerStar pic.twitter.com/Me4IHbdVnD — SRIKANTH MEKA (@actorsrikanth) September 2, 2022

He also shared the new poster of Hari Hara Veera Mallu and wrote, "Wishing Powerstar @PawanKalyan garu a very Happy Birthday! Have a great wonderful year ahead ..#HBDJanasenani #HBDPowerStar".



Naga Shourya

Happy Happy Birthday Dear @PawanKalyan sir! 😊✨



Keep rocking with your ultimate energy & inspire with your ideologies! 👍🏻#HappyBirthdaypowerstar pic.twitter.com/IjI6kxQjTc — Naga Shaurya (@IamNagashaurya) September 2, 2022

Anansuya Bharadwaj

Happiest of birthdays to an inspiring fighter, a phenomenal leader.. @PawanKalyan Sir!! Sending you a lot of love and positive vibes.. Have a good one Sir! ❤️🤗 — Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) September 2, 2022

Director Surender Reddy

Many Many Happy Returns of the day @PawanKalyan garu😊. Wishing you an amazing and successful year ahead. pic.twitter.com/PVfpfpQyEx — SurenderReddy (@DirSurender) September 2, 2022

Aadi Sai Kumar

Happiest Birthday Powerstar @PawanKalyan Garu. Wishing you loads of love, happiness, great health😊 and an amazing day today pic.twitter.com/UhQTD2Jxw9 — Aadi Saikumar (@iamaadisaikumar) September 2, 2022

Happy Birthday Pawan Kalyan garu…