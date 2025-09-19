  • Menu
Trending :

Live

Home  > News > Cities > Hyderabad

Telangana Weather Alert: Heat, Humidity, and Severe Thunderstorms Today

Telangana Weather Alert: Heat, Humidity, and Severe Thunderstorms Today
x

Telangana Weather Alert: Heat, Humidity, and Severe Thunderstorms Today

Highlights

Telangana will be very hot and humid today with scattered severe thunderstorms expected in several districts including Hyderabad. Heavy rains and intense thunderstorms may occur in the evening to night.

Today, it will be very hot and humid across Telangana until late afternoon and evening, as per Telangana Weatherman X account.

Scattered severe thunderstorms are expected in the evening to late night in districts including Sangareddy, Vikarabad, Mahabubnagar, Narayanpet, Nalgonda, Medak, Siddipet, Yadadri-Bhongir, Rangareddy, Nizamabad, Adilabad, Asifabad, and Nirmal.

In Hyderabad, intense thunderstorms and heavy rains may occur in a few places during the evening to night. Until evening, the city will remain mostly dry but very humid.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
image
image
image

News

Company

Entertainment

All News

© 2025 Hyderabad Media House Limited/The Hans India. All rights reserved. Powered by hocalwire.com

X
sidekick