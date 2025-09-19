Telangana Weather Alert: Heat, Humidity, and Severe Thunderstorms Today

Today, it will be very hot and humid across Telangana until late afternoon and evening, as per Telangana Weatherman X account.

Scattered severe thunderstorms are expected in the evening to late night in districts including Sangareddy, Vikarabad, Mahabubnagar, Narayanpet, Nalgonda, Medak, Siddipet, Yadadri-Bhongir, Rangareddy, Nizamabad, Adilabad, Asifabad, and Nirmal.

In Hyderabad, intense thunderstorms and heavy rains may occur in a few places during the evening to night. Until evening, the city will remain mostly dry but very humid.

AGAIN INTENSE HEAT FOLLOWED BY SEVERE THUNDERSTORMS ALERT ⚠️⛈️ Today, till late afternoon/evening it will be VERY HOT & HUMIDScattered SEVERE THUNDERSTORMS ahead in Sangareddy, Vikarabad, Mahabubnagar, Narayanpet, Nalgonda, Medak, Siddipet, Yadadri - Bhongir, Rangareddy,…