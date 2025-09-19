Live
Telangana Weather Alert: Heat, Humidity, and Severe Thunderstorms Today
Telangana will be very hot and humid today with scattered severe thunderstorms expected in several districts including Hyderabad. Heavy rains and intense thunderstorms may occur in the evening to night.
Today, it will be very hot and humid across Telangana until late afternoon and evening, as per Telangana Weatherman X account.
Scattered severe thunderstorms are expected in the evening to late night in districts including Sangareddy, Vikarabad, Mahabubnagar, Narayanpet, Nalgonda, Medak, Siddipet, Yadadri-Bhongir, Rangareddy, Nizamabad, Adilabad, Asifabad, and Nirmal.
In Hyderabad, intense thunderstorms and heavy rains may occur in a few places during the evening to night. Until evening, the city will remain mostly dry but very humid.
AGAIN INTENSE HEAT FOLLOWED BY SEVERE THUNDERSTORMS ALERT ⚠️⛈️ Today, till late afternoon/evening it will be VERY HOT & HUMIDScattered SEVERE THUNDERSTORMS ahead in Sangareddy, Vikarabad, Mahabubnagar, Narayanpet, Nalgonda, Medak, Siddipet, Yadadri - Bhongir, Rangareddy,…— Telangana Weatherman (@balaji25_t) September 19, 2025