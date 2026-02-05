  1. Home
Modi to visit Malaysia for talks on trade, defence, security

Modi to visit Malaysia for talks on trade, defence, security
New Delhi: Prime Minister Narendra Modi will pay a two-day official visit to Malaysia from February 7 to 8, holding talks with his Malaysian counterpart Anwar Ibrahim to advance cooperation in trade, investment, defence, digital technologies and regional security, the Ministry of External Affairs said on Wednesday.

The visit comes months after India and Malaysia elevated their relationship to a Comprehensive Strategic Partnership.

India–Malaysia Diplomatic VisitStrategic PartnershipBilateral TradeInvestment TalksDefence and Security CooperationDigital Technology
HYDRAA steps up fire safety drive ahead of summer

Awareness drives, inspections and mock drills underway across city

HYDRAA steps up fire safety drive ahead of summer

