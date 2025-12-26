  1. Home
GHMC merger: Here are the details of Secunderabad zone

  • Created On:  26 Dec 2025 4:35 PM IST
In a significant development for the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), 20 municipalities and 7 municipal corporations have recently been merged into its jurisdiction, leading to a comprehensive reorganisation of wards.

- Circle 40 (Kavadiguda):

- Wards: Gandhi Nagar (165), Kavadiguda (166), Bakaram (167), Bholakpur (168), Padmarao Nagar (197), Bansilalpet (198), Ramgopalpet (199).

- Total Wards: 7

- Circle 41 (Musheerabad):

- Wards: Adikmet (163), Bagh Lingampally (164), Musheerabad (169), Ramnagar (170), Bapuji Nagar (171).

- Total Wards: 5

- Circle 42 (Amberpet):

- Wards: Barkatpura (155), Kachiguda (156), Golnaka (157), Patel Nagar (158), Amberpet (159), Bagh Amberpet (160), Tilak Nagar (161), Nallakunta (162).

- Total Wards: 8

- Circle 43 (Tarnaka):

- Wards: Boudha Nagar (172), Tarnaka (173), Seethaphalmandi (174), Chilkalguda (175).

- Total Wards: 4

- Circle 44 (Mettuguda):

- Wards: Mettuguda (176), Lalapet (177), North Lalaguda (178), Addagutta (179).

- Total Wards: 4

Total Wards in Secunderabad Zone: 28

