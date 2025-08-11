  • Menu
Telangana Weather Alert: Heavy Rain in Many Districts, Hyderabad to See Showers Today

Heavy rain is expected today in several Telangana districts and Hyderabad from afternoon to midnight. Check affected areas and rainfall details.

Telangana Weatherman says big rains will fall from afternoon to midnight in many districts — Rangareddy, Vikarabad, Sangareddy, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Narayanpet, Gadwal, Nalgonda, Yadadri, Mahabubabad, Khammam, Hanamkonda, Bhadradri, Mulugu.

Hyderabad: No rain till 1–2 pm. After that, medium to heavy rain in many areas. Some places may get 25–55 mm rain.

