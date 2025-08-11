Live
- YSRCP leaders behind kidnap, torture of Dalit youth: TDP
- Mass Jathara Teaser: Ravi Teja’s 75th Film with Srileela to Release August 27
- Former YSRCP MLA faces heat for making political comments at Tirumala
- Tributes paid to Sankarambadi
- War 2’ Advance Bookings Open in India, Earn Over ₹2 Crore on Day One Despite Limited Telugu Screenings
- Inter student found dead under suspicious circumstances
- Jeevakona gets police outpost to rein in rising illegal activities
- India Gears Up for 79th Independence Day Celebrations with Pride and Honour
- Sharmila holds meeting with APCC working presidents
- Telangana Weather Alert: Heavy Rain in Many Districts, Hyderabad to See Showers Today
Telangana Weather Alert: Heavy Rain in Many Districts, Hyderabad to See Showers Today
Highlights
Heavy rain is expected today in several Telangana districts and Hyderabad from afternoon to midnight. Check affected areas and rainfall details.
Telangana Weatherman says big rains will fall from afternoon to midnight in many districts — Rangareddy, Vikarabad, Sangareddy, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Narayanpet, Gadwal, Nalgonda, Yadadri, Mahabubabad, Khammam, Hanamkonda, Bhadradri, Mulugu.
Hyderabad: No rain till 1–2 pm. After that, medium to heavy rain in many areas. Some places may get 25–55 mm rain.
Next Story