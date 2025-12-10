Govt reshuffles DEOs and DSEOs across key districts

Vijayawada: In an administrative reshuffle, the State government has issued GO Rt No 318, restructuring key positions among District Educational Officers (DEOs) and District School Educational Officers (DSEOs) within School Education department. The order was issued on Tuesday by Kona Sasidhar, Secretary of School Education department.

According to the order, A Ravi Babu, Assistant Director at Srikakulam DEO office, has been appointed as new DEO for Srikakulam, filling an existing vacancy. K Rama Krishna Rao, a senior lecturer at DIET in Vizianagaram, has been given full additional charge (FAC) as DSEO of Alluri Sitarama Raju district, replacing P Brahmaji Rao, who has been transferred to serve as DSEO of Parvathipuram Manyam district.

In another significant appointment, P Nageswara Rao, Assistant Director at DEO office in Dr BR Ambedkar Konaseema district, has been appointed as FAC and DSEO of Dr BR Ambedkar Konaseema district. His predecessor, Sk Saleem Basha has been transferred and appointed as DEO of Guntur. CV Renuka, DEO of Guntur, has been reassigned to Prakasam district, relieving A Kiran Kumar, a senior lecturer at DIET Boyapalem, from FAC responsibilities.

Furthermore, UV Subba Rao, previously serving as Assistant Director and District School Educational Officer in NTR, has been transferred and appointed as DEO of Krishna district. His predecessor, PVJ Rama Rao, has been reassigned as Principal of DIET Boyapalem and given FAC as DSEO of Palnadu district. L Chandra Kala, currently Principal at DIET Boyapalem and serving as DSEO of Palnadu, has been posted as Principal of DIET Angaluru, with FAC as DSEO of the NTR district.

In addition, Singh Srinivas, Assistant Director at Director of School Education Department (DSE), has been placed in FAC for the position of DSEO in Bapatla, relieving S Purushotham from FAC duties. K Rajendra Prasad, senior lecturer at DIET Bukkapatnam, has been assigned FAC as DEO of Chittoor, replacing B Varalakshmi, who has been posted as regular Principal of DIET in Karvetinagar, Chittoor.